Publicado 04/09/2024 12:45

Rio - Deolane Bezerra, de 36 anos, que tinha o costume de falar "a mãe está estourada" nas redes sociais para se referir às suas conquistas, teve o seu "bordão" mudado por internautas, após ser presa por lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, na manhã desta quarta-feira (4)

"Esquece, a mãe está enjaulada", brincou um usuário da rede social Bluesky, ao compartilhar uma notícia da prisão. "O dia começou movimentado", respondeu outro seguidor sobre o caso. "Esquece, a mãe está estourada. Juro, não aguento", disse uma terceira pessoa, com uma sequência de risadas.



Entenda "Esquece, a mãe está enjaulada", brincou um usuário da rede social Bluesky, ao compartilhar uma notícia da prisão. "O dia começou movimentado", respondeu outro seguidor sobre o caso. "Esquece, a mãe está estourada. Juro, não aguento", disse uma terceira pessoa, com uma sequência de risadas.

Deolane foi detida pela Polícia Civil em Recife, Pernambuco. Apesar de morar em São Paulo, ela foi até o nordeste para a formatura em Direito da mãe, Solange Bezerra, que também foi presa. A investigação, iniciada em abril do ano passado, visa reprimir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.



Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão contra os suspeitos de envolvimento no esquema. Também foi decretado a apreensão de carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. Além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões, entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.

Através das redes sociais, familiares da advogada se pronunciaram sobre o ocorrido. "Ainda não sabemos o real motivo disso, mas é uma empresa que atua em todo o Brasil, com diversos influenciadores. [...] Mais uma vez a minha família está sendo perseguida. Vamos provar a nossa inocência, custe o que custar", afirmou Dayanne Bezerra, irmã de Deolane.



Giliard Santos, primogênito da cantora, também falou sobre o ocorrido. "Seja paciente, às vezes é preciso passar pelo pior para conseguir o melhor", diz a publicação compartilhada pelo jovem nos stories do Instagram.

Outro filho de Deolane que reagiu à notícia nos stories do Instagram foi Kayky Bezerra. "A Bíblia diz: 'Tudo tem seu tempo, tenha paciência. Deus sabe o que é melhor pra você...' suporte o processo e viverá o propósito. Aguente firme e não abandone sua fé. Vai valer a pena, confie". Em seguida, ele postou um vídeo publicado por Deolane com a frase: "Já passamos por isso uma vez e o final vocês já sabem".

A advogada também é mãe de Valentina, de 7 anos. O filho mais velho foi adotado pela influenciadora quando ela tinha 16 anos. Já os outros herdeiros são frutos de antigos relacionamentos.