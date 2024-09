Renascer: Mariana (Theresa Fonseca), José Inocêncio (Marcos Palmeira) e João Pedro (Juan Paiva) - Fábio Rocha / TV Globo

Um erro de programação fez com que a Rede Globo deixasse de arrecadar uma grana preta com a apresentação do último capítulo na novela 'Renascer', que foi ao ar nesta sexta-feira (6). O prejuízo seria de alguns milhões de reais e a alta cúpula da direção não descarta demissões. As informações são do jornalista Alessandro Lo-Bianco, do portal 'Ig'.

O erro aconteceu pelo fato do setor de programação marcar o desfecho da trama das 21h para o mesmo dia de Brasil x Equador, pelas Eliminatórias da Copa. 'Renascer' estava programada para ir ao ar das 21h25 às 23h05 para a inserção de diversos comerciais vendidos especificamente para aquele horário. Mas o jogo, que estava marcado para às 22h, obrigou a Globo a rever os planos.

Quando a Globo percebeu o erro pensou até mesmo em antecipar em uma semana o fim da novela ou adiar. Mas o problema não conseguiu ser resolvido a tempo. A Globo teve de reduzir o tempo da trama e amargou um prejuízo fantástico, já que alguns comerciais tiveram de ser cortados por falta de tempo: a trama estava programada para ter 1h40 de duração, mas foi reduzida para apenas 50 minutos. O erro foi capitalizado pelo fato de o capítulo ser repetido no sábado. Ou seja: vai ao ar o mesmo conteúdo da sexta, sem poder inserir mais anúncios. O detalhe é que a hora mais cara para uma publicidade em uma novela é justamente em seu capítulo final.

O erro ainda passou pela edição da novela. O capítulo final precisou ser dividido. A morte do personagem Egídio, interpretado pelo ator Vladimir Brichta, abriria o capítulo de sexta, mas teve de ser exibida na quarta-feira para não comprometer a trama.