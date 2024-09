Sting anuncia shows da turnê 'STING 3.0' no Brasil - Divulgação

Sting anuncia shows da turnê 'STING 3.0' no BrasilDivulgação

Publicado 23/09/2024 15:28

Rio - Ex-vocalista do The Police, Sting fará três shows da turnê "STING 3.0" no Brasil em 2025. Acompanhado do guitarrista Dominic Miller, e do baterista dinâmico Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), o cantor se apresentará no Rio de Janeiro, no dia 14 de fevereiro (Farmasi Arena), dia 16 em São Paulo (Parque Ibirapuera) e no dia 18 de fevereiro em Curitiba (Pedreira Paulo Leminski).

A pré-venda dos ingressos será nos dias 25 e 26 de setembro para clientes do Santander. O público geral poderá comprar as entradas a partir de 27 de setembro. Tanto na pré-venda quanto na venda geral os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h pelo site da Ticketmaster ou a partir das 11h nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço).

Ao longo da trajetória profissional, Sting recebeu 17 prêmios GRAMMY® e vendeu 100 milhões de álbuns em todo o mundo com seu trabalho como um dos artistas solo mais distintos do mundo e ex-vocalista do The Police. Compositor, cantor, ator, autor e ativista, Sting também recebeu um Globo de Ouro, quatro indicações ao Oscar, uma indicação ao Tony, o prêmio Century da revista Billboard e o Kennedy Center Honors.

Serviço:

Rio de Janeiro

Datas: 14 de fevereiro de 2025 (sábado)

Abertura dos portões: 18h

Horário do show: 21h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

Ingressos: R$ 460 (inteira, cadeira N3); R$ 690 (inteira, N1), R$ 750 (inteira, pista premium), R$ 780 (inteira, camarote).

Bilheteria oficial: Estádio Olímpico Nilton Santos - Engenhão (Rua Arquias Cordeiro, s/n - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ)



São Paulo

Data: 16 de fevereiro de 2025 (domingo)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 19h30

Local: Parque Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana, São Paulo - SP

Ingressos: R$ 680 (inteira, pista) e R$ 980 (inteira, pista premium)

Bilheteria oficial: Tokio Marine Hall (Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo, São Paulo)



Curitiba

Data: 18 de fevereiro de 2025 (terça-feira)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 20h30

Local: Pedreira Paulo Leminski

Endereço: R. João Gava, 970 - Abranches, Curitiba - PR

Ingressos: R$ 490 (inteira, pista), R$ 780 (inteira, pista premium) e R$ 840 (inteira, camarote)

Bilheteria oficial: Hard Rock Café Curitiba (Endereço: Rua Buenos Aires, 50 - Batel, Curitiba - PR)