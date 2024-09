’O Auto da Compadecida 2’ é estrelado por Selton Mello e Matheus Nachtergaele -

Publicado 26/09/2024 16:34 | Atualizado 26/09/2024 16:35

Rio - Depois de duas décadas de espera, a continuação da história de João Grilo e Chicó finalmente está chegando. O Auto da Compadecida 2 ganhou um novo trailer nesta quinta-feira (26), no TikTok, com cenas do aguardado reencontro de João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello) vinte anos após o primeiro longa, na mítica cidade de Taperoá.