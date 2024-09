Chef Paola Carosella fará participação especial no filme Caramelo, da Netflix - Vans bumbeers / Netflix

Publicado 26/09/2024 15:23

Rio - A chef de cozinha Paola Carosella vai se aventurar pela primeira vez no universo cinematográfico no filme "Caramelo", que está sendo gravado em São Paulo e será exibido pela Netflix, ainda sem data de estreia. A apresentadora do programa "Alma de Cozinheira", do GNT interpretará uma crítica de gastronomia na trama protagonizada por Rafael Vitti e um simpático vira-lata caramelo.

A história começa quando Pedro (Rafael Vitti), um chef de cozinha prestes a realizar seu sonho de liderar um restaurante, recebe um diagnóstico inesperado que vira sua vida de cabeça para baixo. Com a ajuda de um vira-lata, ele embarca em uma emocionante jornada de redescoberta, encontrando significado e inspiração no presente

O elenco conta ainda com Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Bruno Vinicius, Roger Gobeth e Olívia Araujo, além de Cristina Pereira e Carolina Ferraz.



Participam da produção também o treinador de animais Luis Estrelas, garantindo também o bem-estar animal no set, bem como a consultoria do treinador americano Mike Miliotti (Garfield - O Filme), que treina e cuida de animais na indústria cinematográfica e televisiva há mais de 20 anos.