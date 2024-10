Post Malone - Reprodução / Instagram

Post MaloneReprodução / Instagram

Publicado 03/10/2024 17:53

Rio - Post Malone estará, de novo, em solo brasileiro para um show exclusivo. O artista foi anunciado nesta quinta-feira (3) como atração internacional do VillaMix deste ano, que acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 21 de dezembro.

fotogaleria

O festival, que não acontece desde 2019, ainda não divulgou o line-up completo, no entanto, a abertura da venda de ingressos ocorre nesta segunda-feira (7), às 10h, pelo site Eventim. Os clientes poderão parcelar o ingresso em até 6x sem juros.



Esse será o quarto festival com show do rapper no Brasil. Em 2019, ele cantou no Lollapalooza, em São Paulo. Em 2022, foi uma das atrações do Rock in Rio. E em 2023, fez show no The Town, também na capital paulistana.



Post Malone alcançou o primeiro lugar em três diferentes rankings da Billboard: Top Country, Top Rap e Top Rock & Alternative, tendo os seus álbuns dominando as paradas e conquistando milhões de fãs ao redor do mundo.