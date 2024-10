’O Auto da Compadecida 2’: Personagem interpretada por Taís Aaujo ganha clipe e cartaz oficial - Laura Campanella / Divulgação

Publicado 14/10/2024 12:49 | Atualizado 14/10/2024 12:51

Rio - A H2O Films e a Conspiração divulgaram, neste sábado (12), o cartaz oficial e o clipe da personagem Compadecida, interpretada por Taís Araujo, no filme "O Auto da Compadecida 2". A música inédita do audiovisual foi gravada por Maria Bethânia.



Composta por Juliano Holanda, com arranjo e produção musical de João Falcão e Ricco Viana, a canção "Fiadeira" homenageia a padroeira do Brasil e foi lançada em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida. O filme tem estreia marcada nos cinemas para dia 25 de dezembro. Dirigido por Flávia Lacerda e Guel Arraes, a sequência do longa-metragem se passa 20 anos depois do primeiro filme.

Na trama, João Grilo (Matheus Nachtergaele), que estava desaparecido por duas décadas, retorna à pequena Taperoá para se juntar ao seu velho companheiro Chicó (Selton Mello). Acontece que agora ele é recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que ele havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz.

Sendo assim, ele é disputado como principal cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade e faz de tudo para finalmente aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e, quem sabe, vida mansa – como se fosse possível que ele se aquietasse. Só que nada sai como planejado e ele acaba alvejado pelo mesmo cabra que o havia matado anos antes. Será que a Compadecida vai intervir para salvá-lo novamente?



Os atores Humberto Martins, Luis Miranda, Eduardo Sterblitch e Fabiula Nascimento também integram o elenco principal. Já Virginia Cavendish e Enrique Diaz farão participação especial no longa-metragem.



Confira o clipe da música inédita