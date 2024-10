Wenny lança clipe da primeira música de trabalho, 'Check Point' - Lord Bu / Divulgação

Wenny lança clipe da primeira música de trabalho, 'Check Point'Lord Bu / Divulgação

Publicado 18/10/2024 14:58 | Atualizado 18/10/2024 15:00

Rio -Wenny, irmã de Lexa, acaba de lançar seu primeiro clipe, "Check Point", que exalta o empoderamento feminino e a autoconfiança. A jovem de 15 anos, que participou ativamente da criação e direção do projeto, contou com o apoio da mãe, Darlin Ferrattry, e destacou a importância de celebrar a independência das mulheres. O projeto já está disponível em todas as plataformas digitais.

fotogaleria

"Eu amo participar de cada detalhe, conversar, trocar ideias, ouvir todos os envolvidos. Eu também trago idéias, desenho meus looks, tenho uma coleção de lace, várias cores e tamanhos, adoro usar e estar de um jeitinho diferente a cada momento", confessou a jovem.



A faixa é uma declaração de empoderamento feminino e autoconfiança. A letra exalta a independência da mulher, reafirmando que ela não precisa de ninguém para validar suas decisões e desejos. A canção celebra a capacidade de navegar nos relacionamentos de forma autêntica.



"Venho de um lar de mulheres guerreiras, batalhadoras, que conquistaram seu espaço com muito trabalho, enfrentando diversos obstáculos e vencendo as estatísticas. Por isso, acredito firmemente que o lugar da mulher é onde ela quiser, e 'Check Point' é uma manifestação dessa crença. Quero inspirar mulheres a abraçarem sua força e independência, confiando mais em si mesmas. Nós, mulheres, somos uma potência", explicou a cantora. "Eu estou vivendo um sonho e agradeço imensamente à minha família, equipe e todos que estão torcendo por mim", finalizou Wenny. "Eu amo participar de cada detalhe, conversar, trocar ideias, ouvir todos os envolvidos. Eu também trago idéias, desenho meus looks, tenho uma coleção de lace, várias cores e tamanhos, adoro usar e estar de um jeitinho diferente a cada momento", confessou a jovem.A faixa é uma declaração de empoderamento feminino e autoconfiança. A letra exalta a independência da mulher, reafirmando que ela não precisa de ninguém para validar suas decisões e desejos. A canção celebra a capacidade de navegar nos relacionamentos de forma autêntica."Venho de um lar de mulheres guerreiras, batalhadoras, que conquistaram seu espaço com muito trabalho, enfrentando diversos obstáculos e vencendo as estatísticas. Por isso, acredito firmemente que o lugar da mulher é onde ela quiser, e 'Check Point' é uma manifestação dessa crença. Quero inspirar mulheres a abraçarem sua força e independência, confiando mais em si mesmas. Nós, mulheres, somos uma potência", explicou a cantora. "Eu estou vivendo um sonho e agradeço imensamente à minha família, equipe e todos que estão torcendo por mim", finalizou Wenny.

Confira: