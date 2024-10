Scorpions se apresentará no Monsters of Rock 2025 - Reprodução / Instagram

Publicado 25/10/2024 14:17

Rio - Para comemorar os 30 anos, o Monsters of Rock contará com as apresentações de bandas como Scorpions, Judas Priest, Savatage e mais. Nesta sexta-feira (25), foi divulgado o line-up do festiva, que acontece em 19 de abril de 2025 em São Paulo.

Nas redes sociais, o festival anunciou as bandas Scorpions, Judas Priest como headliners. Europe, Savatage, Queensrÿche, Opeth e Stratovarius completam o line-up da oitava edição do Monsters of Rock.

A venda dos ingressos começa no dia 1º de novembro, na próxima sexta-feira. Informações como local e valor das entradas ainda não foram divulgados.

O primeiro Monsters of Rock aconteceu no dia 27 de agosto de 1994, no Pacaembu, com shows de Kiss, Slayer, Black Sabbath, Suicidal Tendencies, Viper, Raimundos, Angra e Dr. Sin. A edição mais recente, que aconteceu em abril de 2023 no Allianz Parque, contou com as apresentações de Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween, Candlemass, Symphony X e Doro.