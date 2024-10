’Chaves’ e ’Chapolin’ estarão disponíveis no SBT - Divulgação

Publicado 25/10/2024 19:23

Rio - Os fãs de "Chaves" e "Chapolin" poderão matar a saudade dos personagens favoritos a qualquer momento. A partir deste domingo (27), os seriados estarão disponíveis de forma gratuita na plataforma de streaming +SBT.

No total, ficarão disponíveis 20 episódios, sendo dez de cada programa. Entre eles, estão alguns famosos, como "Vamos todos a Acapulco!" e "O Abominável Homem das Neves".

Após quatro anos longe das telinhas, "Chaves" e "Chapolin", que não eram exibidos no SBT desde 2020, retornou à emissora de Silvio Santos no Dia das Crianças.

Quando os seriados foram retirados do ar, a emissora informou que houve uma notificação por parte da Televisa de que existia um "problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias".

Na época, o SBT lamentou a decisão e declarou. "A emissora continua na torcida para um acordo entre as duas empresas mexicanas o mais rápido possível e, se isto acontecer, teremos o prazer de informar aos fãs de Chaves, Chapolin e Chespirito, imediatamente".

Veja quais episódios estarão disponíveis no +SBT

'Chaves'

"Vamos todos a Acapulco!"

"Os Farofeiros"

"Os Farofeiros – Parte 2"

"A Casa da Bruxa"

"O Festival da Boa Vizinhança – Última parte"

"A Morte do Seu Madruga"

"O Despejo do Seu Madruga"

"Eu Não Creio em Fantasmas, mas que existem..."

"Uma Lição de Boxe"

"A Briga dos Pombinhos"

'Chapolin'

"Dr. Chapatin e as Melancias / A Volta do Super Sam"

"Os Piratas do Caribe – Parte 1"

"Os Piratas do Caribe – Parte 2"

"O Louco"

"Histórias de Bruxas"

"O Abominável Homem das Neves"

"O Bandido"

"A História do Menino que Jogava Brinquedos Fora – Parte 1"

"A História do Menino que Jogava Brinquedos Fora – Parte 2"

"Ser Pequeno Tem Suas Vantagens"