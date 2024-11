Wanderson Brasil, Eli Ferreira, Dilsinho Oliveira, William Nascimento, Rogerio Casanova, Breno de Filippo e Luizinho Bastos nos bastidores de 'Na Linha de Fogo' - César Diógenes

Publicado 12/11/2024 09:29



Rio - O filme "Na Linha de Fogo", uma parceria entre Globo e Disney, está em fase de gravações no Complexo da Maré, e tem previsão para chegar aos cinemas em 2026. O longo vai focar no controle territorial entre traficantes e forças policiais e o impacto devastador desta guerra na vida dos moradores das favelas do Rio de Janeiro. A trama aborda os dilemas éticos enfrentados por policiais em um ambiente de caos e violência.

A superprodução faz parte de um acordo entre as duas empresas que farão quatro filmes, e terá efeitos especiais, helicópteros e blindados para tentar transmitir a realidade que domina as áreas carentes da cidade.

O anúncio sobre o longa-metragem aconteceu durante a D23 Brasil – Uma Experiência Disney - evento realizado no último final de semana em São Paulo - com a presença de José Júnior, idealizador, produtor, roteirista e fundador do AfroReggae Audiovisual.

Com direção de Afonso Poyart, Na Linha de Fogo também conta com elenco formado por: William Nascimento, Dilsinho Oliveira, Eli Ferreira, Breno de Filippo, Wanderson Brasil, Rogerio Casanova, Nathalia Dill, Yasmin Veiga, André Mattos, Juliano Cazarré, Maria Ceiça e mais.