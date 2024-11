Conan O'Brien será o apresentador do Oscar - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 15/11/2024 13:03

Rio - O comediante e apresentador de talk show Conan O'Brien será o apresentador da 97ª cerimônia do Oscar, que acontecerá no dia 2 de março de 2025, no Teatro Dolby, em Hollywood. O anúncio foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, nesta sexta-feira (15), no Instagram.

No vídeo, Conan, de 61 anos, segura uma estatueta e agradece por 'ganhar' um Oscar. Logo depois, ele é corrigido e descobre que será o apresentador da premiação. A lista oficial dos indicados será anunciada no dia 17 de janeiro.







Conan O'Brien é conhecido por comandar programas como "Late Night With Conan O’Brien", "The Tonight Show With Conan O’Brien" e "Conan", ao longo de duas décadas. Ele também trabalhou como roteirista dos "Simpsons" e "Saturday Night Live". O artista já foi indicado a 31 Emmys e venceu cinco vezes. Atualmente, ele comanda o podcast "Conan O’Brien Needs a Friend".