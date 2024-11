Dinamarquesa Victoria Kjaer vence o Miss Universo - Reprodução do Instagram / @missuniverse

Publicado 17/11/2024 09:58

Rio - Victoria Kjaer Theilvig, da Dinamarca, foi a grande campeã do concurso Miss Universo 2024, que aconteceu na Arena CDMX, na capital do México, na noite deste sábado (16). Ela recebeu a coroa das mãos da nicaraguense Sheynnis Palacios, vencedora da competição no ano passado.

Essa é a primeira vez que o país europeu leva a melhor na disputa. Nascida no município de Soborg, a loira de 21 anos é bailarina, empresária e ativista. Victoria também é formada em marketing e trabalha na indústria de joias. No concurso, ela deixou um recado para as mulheres que se sentiam inspiradas pela Miss Universo e emocionou.

"Minha mensagem para todo mundo que nos assiste: não importa de onde vem ou seu passado. Você pode escolher transformá-lo em sua força. Isso nunca vai definir quem você é. Você só precisa continuar lutando. Eu estou te enviando [essa mensagem] hoje, porque eu quero mudar, eu quero fazer história. E é isso que estou fazendo nesta noite. Então, nunca desista e sempre acredite em você mesmo, nos seus sonhos, pare o ciclo. É exatamente o que se deve fazer", afirmou.

A Miss Nigéria, Chidimma Adetshina, ficou em segundo lugar, e a Miss México, María Fernanda Beltrán, ocupou a terceira colocação. Representante do Brasil, Luana Cavalcante, de 25 anos, foi eliminada logo na etapa inicial e não chegou a integrar o TOP 30. Neste ano, 130 mulheres candidatas disputaram a coroa.







