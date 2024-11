Lucca faz primeiro show depois de vencer o ’Estrela da Casa’ - Araujo / AgNews

Publicado 23/11/2024 08:54

Rio - Depois de vencer o reality show "Estrela da Casa", da TV Globo, Lucca subiu aos palcos pela primeira vez, na noite desta sexta-feira (22). Em uma casa de shows de música sertaneja em São Paulo, o cantor levantou o público com os maiores sucessos do gênero.

Com a casa cheia, Lucca agradeceu ao público depois que o show terminou. "Muito obrigado a todo mundo que foi, fizemos história. Foi lindo. São Paulo, amo vocês! Estou muito feliz. Agora é descansar. Já tem umas horas, acho que umas 24, que eu não durmo. Estou muito feliz. Sentimento de gratidão", disse ele nos Stories, do Instagram.

Com 41,13% de média de votos, Lucca foi o grande vencedor da primeira temporada do reality show "Estrela da Casa" em outubro. Ele levou a melhor na final contra Leidy Murilho, Matheus Torres e Unna X. Matheus ficou em segundo lugar com 34,82% de média, enquanto Unna teve 15,86% dos votos. Já Leidy ficou na quarta posição, com 8,69%.