Rio - Somando 26 anos de carreira, Danni Suzuki, de 47 anos, alcança um marco no cinema com "Segredos". A trama, gravada em inglês, coloca a atriz no papel principal e, com isso, ela se torna a primeira brasileira com ascendência asiática a protagonizar um filme. Multifacetada, a artista celebra a conquista como um símbolo de representatividade e ressalta a importância de ampliar a diversidade no audiovisual no país.

"Certamente é uma honra saber que conquistamos um marco histórico, não só para outros artistas amarelos que merecem e devem também estar nesse lugar, mas para todo país que finalmente começa a se abrir para expor sua própria riqueza de diversidade. "Segredos" é um projeto lindo feito com muito capricho e dedicação, que levanta temas importantes a serem refletidos. Trabalhar com Emiliano (Ruschel) é e sempre será uma grande alegria, um artista multifacetado e extremamente dedicado e talentoso", diz Danni.



Interpretar uma personagem com uma história complexa e cheia de nuances emocionais foi um desafio para Danni, além do idioma. "Protagonizar um filme em inglês sempre foi um desejo. Esse tipo de desafio nos traz muitos aprendizados, especialmente quando temos a oportunidade de desenvolver personagens com uma carga emocional muito intensa e numa boa história, que era o caso".



Assim como Naomie, a atriz revela que já viveu relacionamentos abusivos. "Vivi alguns, não somente um. Relacionamentos abusivos tendem a ser cíclicos, enquanto você não identifica esse tipo de comportamento. Há muitos anos consegui fazer essa alteração de padrão na minha vida. E quando se tem um forte entendimento do nosso comportamento e experiências, é possível ressignificar o passado. Viver a Naomie levou para outro lugar, por ter muitas nuances. As diferentes idades e fases do personagem também exigem desafios de construção e a quantidade de texto a ser trabalhado. Fora que interpretar em outro idioma é uma experiência fora do habitual até então".



Sobre a mensagem que espera transmitir com o filme, a atriz ressalta: "Acredito que a reflexão e o entendimento de que uma mentira pode tomar uma proporção grande demais para ser ignorada. E que o custo desse segredo pode definitivamente comprometer sua felicidade. Se não existir um diálogo verdadeiro numa relação, o silêncio tende a ser ensurdecedor e pode destruir um verdadeiro amor".



Quanto às possibilidades de carreira internacional após atuar em inglês, Suzuki reflete: "É cedo para cravar o que vem de novas possibilidades internacionais a partir do filme, mas ele certamente abriu portas para mim, já que foi mais um desafio vencido e me deu a certeza e o conforto de que estou pronta para isso".



Novo programa



Danni também se destaca como apresentadora do reality "New Faces", no canal E!. Com oito participantes de perfis variados, incluindo PcDs, mulheres trans, idosas e albinas, a atração redefine padrões de beleza ao destacar a diversidade feminina e a inclusão. A competição propõe desafios que vão além das passarelas, celebrando histórias inspiradoras e talentos que rompem os padrões tradicionais da moda. A vencedora garante um contrato com a agência Rock.

"Ah esse programa é lindíssimo e extremamente corajoso e sensível. Um projeto inovador, que emocionou toda equipe e me trouxe também muitos aprendizados. Uma oportunidade de entender o universo de mulheres diversas que, mesmo diante de muitas dificuldades, se mantêm majestosas e confiantes em tudo que merecem alcançar", conta a artista.



Quando questionada sobre o que diferencia "New Faces" de outros realities, a apresentadora cita o impacto social da produção: "Nunca vi um projeto tão diverso, com tantas histórias fortes e inspiradoras. Uma oportunidade de vencer muitos preconceitos, de exercitar a empatia, de se emocionar com as incertezas e torcer junto por uma conquista que representa algo muito maior do que imaginamos, não só para cada uma delas como para muitas mulheres que um dia imaginaram ter um sonho como esse realizado".



Amor



Suzuki também abre o coração sobre a vida amorosa e diz que reatou o relacionamento com Fernando Roncato. Após um período separados, durante o qual a atriz chegou a assumir outro romance em junho, ela decidiu voltar com o ator e produtor. "Muito feliz, amando quem sempre amei. Tenho uma relação de muita parceria com o Fernando e nossa história entre idas e vindas soma oito anos. Acredito que agora a gente compartilha de uma outra maturidade e entende que mais uma vez chegou o momento de estarmos juntos".



Beleza e esporte



Sempre bem vestida e antenada no mundo da moda, Danni dá detalhes do seu estilo e preferências. "Gosto de joias delicadas e roupas confortáveis, em geral gosto de me vestir monocromática, clássica, mas também me permito não estar numa caixa, posso estar de salto alto ou descalça". Sobre os cuidados de beleza, ela segue os ensinamentos de família: "Beber muita água, com certeza. E massagem para mim é crucial pro corpo e bem-estar. Cremes são sempre muito bem vindos".



Ligada ao surf e ao mar, Danni fala sobre sua relação com o esporte. "O esporte está ligado diretamente a minha saúde mental. O exercício é um motor pro cérebro. E na minha vida é preciso que ele seja um hábito, jamais um sacrifício. Surf ou yoga são atividades que alimentam meu estado espiritual. O mar me preenche de muitas formas e ali me sinto abraçada pela vida".



Carreira e futuro



Com uma carreira marcada por versatilidade, Danni reflete sobre o projeto que marcou sua trajetória. "São muitos, mas diria que o "Pé no Chão", programa que apresentei no Multishow, foi certamente um divisor de águas na minha vida. Uma oportunidade das mais enriquecedoras, pois vivi a experiência de morar com diversas tribos pelo mundo. Uma variedade de povos com culturas diferentes, com outros valores, línguas, filosofias de vida que me fizeram ver meu próprio mundo de uma forma muito diferente. Uma ocasião única que se tornou uma preciosa matéria-prima para minha profissão e, como mencionei, para minha vida".



Sobre os planos futuros, ela adianta: "Tem duas séries de ficção já filmadas que ainda estão para estrear, logo falarei delas. Logo teremos meus projetos de filmes dirigidos e escritos por mim também sendo concretizados. Continuo palestrando pelo nosso país e pelo mundo e cumprindo a mais bela função que Deus me deu que é ser mãe do Kauai".