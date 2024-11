Xuxa defende Ananda após falas racistas de Ana Paula Minerato - Reprodução Instagram

Publicado 27/11/2024 17:24

Rio - Xuxa Meneghel demonstrou indignação após a divulgação de áudios atribuídos à influenciadora Ana Paula Minerato. Os comentários racistas, foram direcionados à cantora Ananda, de 26 anos, do grupo Melanina Carioca.

Em uma publicação feita pelo jornalista Léo Dias, Xuxa pediu medidas severas contra a modelo. "Gente do céu, essa mulher tem que ser presa pra dar exemplo… Não tem como perdoar… logo vem o vídeo 'desculpa, eu errei'… Não dá", escreveu Xuxa.A apresentadora também manifestou apoio a Ananda, destacando a gravidade das atitudes expostas nos áudios. Os áudios de Ana Paula Minerato começaram a circular na madrugada do dia 25. Durante uma conversa com o rapper KT, ela usou termos preconceituosos para questionar o envolvimento dele com Ananda. Nos áudios, Minerato se referiu à cantora com expressões racistas, como “neguinha” e “cabelo duro”.Ananda reagiu publicamente, afirmando que buscará justiça. “Não tenho medo de você, não. Agora você vai ver o que arrumou. O buraco vai ser mais embaixo. E tu vai quer aguentar. Não foi mulher para falar?”, declarou a cantora em suas redes sociais.

O rapper KT, envolvido na polêmica, condenou o racismo e destacou que não compartilha das falas de Minerato. "Primeiramente eu quero dizer que sou contra o racismo e repudio qualquer fala e atitude racista. Eu sou 100% responsável sobre as coisas que eu falo e que eu faço, não tenho compromisso sobre terceiros, que isso fique claro", afirmou em vídeo publicado no Instagram. Após a repercussão negativa, Minerato enfrentou consequências em diferentes frentes. A Gaviões da Fiel, escola de samba onde era musa, anunciou seu desligamento imediato."A diretoria do Gaviões da Fiel Torcida e a Comissão de Carnaval comunicam o desligamento da musa Ana Paula Minerato de todas as atividades e representações ligadas aos Gaviões. A decisão foi tomada após a divulgação de condutas incompatíveis com os valores e princípios que defendemos, incluindo manifestações de cunho racista", informou a agremiação em nota.O Grupo Bandeirantes também se posicionou e retirou Minerato do time de apresentadores da Band FM.