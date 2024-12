Paapa Essiedu pode ser novo Severus Snape em série de 'Harry Potter' da HBO - Reprodução/Instagram / Reprodução/Warner Bros.

Publicado 05/12/2024 16:20

Rio - Ao que tudo indica, a série baseada na clássica saga de livros de "Harry Potter", produzida pela HBO, terá um elenco mais diverso, já que o nome do ator Paapa Essiedu surgiu como o cotado para viver o carrancudo professor Severus Snape.

Fontes ligadas à indústria cinematográfica revelaram ao "The Hollywood Reporter" que Essiedu recebeu dos produtores da série a oferta do papel. No entanto, o portal afirma que ainda não está claro se as negociações já iniciaram para valer.

Até o momento, nenhum ator foi confirmado para a série, que prevê estreia para 2026. Segundo rumores, alguns nomes que estariam cotados para participar da produção são: Mark Rylance, como o diretor Alvo Dumbledore, Janet McTeer, para o papel da professora Minerva McGonagall, e Cillian Murphy, como Lord Voldemort. O último, porém, descartado pelas fontes do "THR".

Por meio de nota, a HBO informou que os atores serão revelados apenas quando os contratos forem fechados. "Nós apreciamos que uma série de tão alto perfil atrairá muitos rumores e especulações. Conforme avançamos na pré-produção, só confirmaremos os detalhes quando finalizarmos os acordos", diz a empresa.

A produção é descrita como "uma adaptação fiel da adorada série de livros 'Harry Potter', da autora e produtora executiva J.K. Rowling. A série contará com um novo elenco para liderar uma nova geração de fãs, cheia de detalhes fantásticos e personagens muito amados que os fãs de Harry Potter amam há mais de 25 anos. Cada temporada levará Harry Potter e essas incríveis aventuras a novos públicos ao redor do mundo, enquanto os filmes originais, clássicos e queridos permanecerão no centro da franquia e disponíveis para assistir globalmente".

Escrita e produzida por Francesca Gardiner, a série contará com direção de Mark Mylod em vários episódios em associação com a Brontë Film and TV e a Warner Bros.. Serão os produtores executivos: JK Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman.