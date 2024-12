Ainda Estou Aqui estreou nos cinemas em 7 de novembro - TV Globo / Alile Dara Onawale

Ainda Estou Aqui estreou nos cinemas em 7 de novembroTV Globo / Alile Dara Onawale

Publicado 09/12/2024 13:06 | Atualizado 09/12/2024 13:17

Rio – A indicação de Fernanda Torres como Melhor Atriz pelo Globo de Ouro 2025 , graças à interpretação de Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui", gerou uma onda de comemorações nas redes sociais. O longa, dirigido por Walter Salles e também indicado a Melhor Filme em Língua Estrangeira, foi aclamado pelo público.

fotogaleria

O filme, que ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores no Brasil e arrecadou R$ 8,9 milhões, é uma produção do Globoplay e retrata a história de Eunice Paiva (Fernanda Torres), que dedicou a vida à luta pelo reconhecimento da prisão, tortura e morte de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Melo), durante a ditadura militar. Baseado no livro escrito por Marcelo Rubens Paiva, filho do casal, o longa explora o impacto pessoal e político da ditadura militar no Brasil.



No X, antigo Twitter, os fãs vibram com a conquista. "Fernanda Torres indicada ao Globo de Ouro tal como sua mãe Fernanda Montenegro em 1999", comemorou um internauta. "Vontade é pintar a cara da Fernanda Torres na calçada e nos muros como fazíamos na Copa do Mundo", celebrou mais um. "Já ganhou, quero nem saber", afirmou outro. "Vocês viram a Fernanda Torres? Totalmente indicada", brincou.



Fernanda é a terceira atriz brasileira a ser indicada ao Globo de Ouro. Sua mãe, Fernanda Montenegro, também concorreu na mesma categoria por "Central do Brasil", e Sônia Braga foi indicada como Melhor Atriz Coadjuvante em cinema por "O Beijo da Mulher-Aranha" (1985) e "Luar Sobre Parador" (1989), e em televisão por "Amazônia em Chamas" (1995).



O Globo de Ouro, que acontece em 5 de janeiro, é visto como um termômetro para o Oscar, cujos indicados serão anunciados em 17 de janeiro. A repercussão também reacende a esperança de que o Brasil conquiste sua segunda estatueta na premiação, desde a vitória de "Orfeu do Carnaval" em 1960.