Caetano Veloso e Maria Bethânia lançam 'Fé', de IZA, com clipe emocionante - Reprodução / Instagram

Caetano Veloso e Maria Bethânia lançam 'Fé', de IZA, com clipe emocionante Reprodução / Instagram

Publicado 10/12/2024 14:02 | Atualizado 10/12/2024 14:08

Rio- Nesta terça-feira (10), Caetano Veloso e Maria Bethânia disponibilizaram nas plataformas digitais a interpretação deles de "Fé", canção de IZA. A faixa, já conhecida do público por ser parte do repertório da turnê conjunta "Caetano & Bethânia", agora ganha força com o lançamento de um videoclipe.



O vídeo, divulgado nas redes sociais dos artistas, reúne registros dos shows e bastidores, como o evento em Belo Horizonte, além de momentos tocantes, como a reação de IZA ao assistir a performance ao vivo no Rio de Janeiro, acompanhada por Milton Nascimento. Na ocasião, a cantora ainda estava grávida da filha, Nala.