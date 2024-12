João Gomes, Carlinhos Brown e mais artistas se apresentam em navio de Marisa Monte - Marcelo Sá Barretto / Agnews

Publicado 13/12/2024 09:51 | Atualizado 13/12/2024 09:53

Rio - Marisa Monte reuniu grandes nomes da música na primeira noite em seu navio, no Festival Navegante, em Santos, litoral de São Paulo, nesta quinta-feira (12). O cantor João Gomes foi o responsável por abrir o show em alto mar.

"João Gomes mudou a frequência das ondas e balançou o oceano com grandes sucessos", publicou o Instagram do evento. Do forró e piseiro ao MPB, o cantor relembrou seus sucessos destacando a "brasilidade".



Quem também agitou o público do navio com muita percussão foi Carlinhos Brown. Ele cantou vários hits da carreira como "Paixão de Rua" e "Maria Caipirinha". Nos stories do Instagram, ele celebrou a participação e a amizade com Marisa Monte. Ao lado de Arnaldo Antunes, eles fizeram parte do grupo Tribalistas, que se separam em 2019. "Uma felicidade participar deste projeto, que homenageia e tem como anfitriã a minha irmã". "João Gomes mudou a frequência das ondas e balançou o oceano com grandes sucessos", publicou o Instagram do evento. Do forró e piseiro ao MPB, o cantor relembrou seus sucessos destacando a "brasilidade".Quem também agitou o público do navio com muita percussão foi Carlinhos Brown. Ele cantou vários hits da carreira como "Paixão de Rua" e "Maria Caipirinha". Nos stories do Instagram, ele celebrou a participação e a amizade com Marisa Monte. Ao lado de Arnaldo Antunes, eles fizeram parte do grupo Tribalistas, que se separam em 2019. "Uma felicidade participar deste projeto, que homenageia e tem como anfitriã a minha irmã".

A primeira noite do festival em alto mar ainda contou com apresentações do cantor Edu Cristófaro e da banda Casa das Máquinas. A cantora Simony embarcou nessa festa ao lado da filha, Aysha. Para curtir os shows, as duas combinaram os looks e usaram vestido preto. O ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza também marcou presença.

Em rara aparição, Mano Wladimir, filho de Marisa Monte, embarcou no navio. O jovem de 21 anos é fruto do antigo casamento - que chegou ao fim em 2007 - da cantora com o músico Pedro Bernardes. A diva do MPB também é mãe de Helena, de 16.



O Festival Navegante acontece de 12 a 15 de dezembro e terá shows de Ney Matogrosso, Seu Jorge, Adriana Calcanhoto, Pretinho da Serrinha, Xande de Pilares, Silva e Arnaldo Antunes.