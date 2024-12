Zeca Pagodinho faz último show antes da pausa na carreira, neste sábado (21) - Webert Belicio / Agnews

Publicado 22/12/2024 10:02

A apresentação faz parte da turnê comemorativa pelas quatro décadas de carreira do sambista. O repertório teve várias canções de sucesso como "Camarão Que Dorme a Onda Leva", "Pisa Como Eu Pisei", "Ser Humano" e "Lama nas Ruas". O show ainda contou com a abertura do Quarteto de Cordas IPZ. "Música clássica dá samba", disse o o artista nos stories do Instagram.

Zeca foi prestigiado pelo também sambista Dudu Nobre e pela atriz Solange Couto. "Esse é o Zeca. Só por você. Depois de um dia inteiro de trabalho eu estou aqui para te ver. Que alegria", celebrou a artista, que interpreta a personagem Carmem na novela das 18h da TV Globo, "Garota do Momento". Uma das atrações do especial de fim de ano do Roberto Carlos , Zeca revelou que decidiu fazer a pausa para curtir a família, em especial os netos. Inclusive, os pequenos - assim como outros familiares - marcaram presença no show do vovô. "Farra no camarim", disse o artista, ao compartilhar um vídeo das crianças brincando nos bastidores.Zeca é avô de Noah, Catarina, Miguel, Domênico, Martin e Vittório. O sambista é casado com Mônica Silva e é pai de Louiz Carlos, Maria Eduarda, Elisa e Eduardo.