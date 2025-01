Roupa Nova comemora 44 anos de carreira com show em navio - Tomzé Fonseca/ Agnews

Publicado 04/01/2025 08:19 | Atualizado 04/01/2025 08:28

Rio - A banda Roupa Nova comemora 44 anos de carreira com show em um navio que partiu de Santos, litoral de São Paulo, nesta quinta-feira (2). O cruzeiro será realizado até domingo (5) e conta com apresentações de vários artistas.

Além do grupo, atualmente formado por Serginho Herval, Fábio Nestares, Ricardo Feghali, Kiko, Cleberson Horsth e Nando, a primeira noite teve shows de Paula Toller e Jota Quest. Serginho, vocalista e baterista do grupo, está afastado temporariamente dos shows devido um acidente caseiro em que machucou a perna, segundo informações do Metrópoles.

Através dos comentários das publicações do Instagram da banda, fãs demostraram que sentiram falta do cantor. "Poxa, acho que o Serginho estava tão animado pra esse navio. Espero que ele se recupere logo. Mesmo que tenha outra pessoa cantando e tocando por ele, nada chega aos pés dele", opinou um usuários das redes sociais. "O Serginho é insubstituível", disse outra pessoa.

Nesta sexta-feira (3), os anfitriões também animaram o público com Paula Fernandes, Edu Cristófaro, Flávio Venturini e a banda Casa das Máquinas. A cantora sertaneja mergulhou no clima anos 1980 e usou um look com cores vibrantes composto por polainas, maiô e pochete.

A noite também foi marcada por uma homenagem ao vocalista Paulo César Santos, mais conhecido como Paulinho, que morreu em dezembro de 2020. O músico, de 68 anos, estava internado por complicações da Covid-19.

O cruzeiro também terá apresentações de Fabio Jr., Jota Quest, Claudia Leitte. O Roupa Nova surgiu em 1980 e desde então coleciona muitos sucessos como "Dona", "Seguindo no Trem Azul", "Coração Pirata", "Anjo" e mais.