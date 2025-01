Karol Conká em nova chamada para o ’BBB 25’ - Reprodução de Vídeo

Publicado 04/01/2025 18:17 | Atualizado 04/01/2025 23:14

Rio - A TV Globo divulgou mais um comercial da Bodas de Prata do "BBB" e Karol Conká foi o destaque da chamada de divulgação exibida na tarde desta sábado (4). Ex-participante da 21ª temporada do reality, a rapper foi eliminada com 99,17% dos votos e mantém o recorde de rejeição da história do programa.

fotogaleria Assim como Juliette Freire, Karol Conká apareceu em um take solo no final do teaser do "BBB 25". De vestido branco, sandália vermelha, óculos escuros e lenço na cabeça, a cantora mandou seu recado. "Hum, achou mesmo que eu não seria convidada para essa festa? Respeita a mamacita", brincou.

A nova temporada do "Big Brother Brasil" estreia no dia 13 de janeiro, sob o comando de Tadeu Schmidt.