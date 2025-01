Ana Castela faz primeiro show em navio

Rio - Ana Castela, de 21 anos, fez o primeiro show a bordo do navio "Boiadeira em Alto Mar", que partiu de Santos, litoral de São Paulo, nesta quinta-feira (9). O cruzeiro, com destino a Búzios, no Rio de Janeiro, acontece até domingo (12).

A sertaneja agitou o público com diversas canções como "Jet em Balneário" e "Minha Herança". Além disso, fez uma homenagem para a mãe, Michele Castela, agradecendo o apoio. "Eu não estaria aqui se não fosse por ela. É ela que xinga todo mundo que me xinga", disse a sertaneja, abraçada com a matriarca.A noite ainda contou com apresentação da dupla Zé Neto & Cristiano, que no mês passado anunciou a volta aos palcos A pausa aconteceu em agosto do ano passado, para Zé tratar o quadro de depressão e síndrome do pânico . O line-up também conta com Luan Pereira, Eduardo Costa, João Gomes e Gustavo Mioto, ex-namorado de Castela.Em tom descontraído, a anfitriã deu uma 'bronca' em Cristiano. "Hoje o tema é branco. Olha o Cristiano de preto", disse Ana, nos stories do Instagram. "O tênis tem branco. Eu gastei todas as minhas roupas brancas no Réveillon", contornou o sertanejo. "Eu acho que está mentindo. Rico desse jeito não tem coragem de comprar uma blusinha branca", brincou a cantora.Seguindo a temática do primeiro dia, Ana vestiu um conjunto composto por cropped e saia, cheio de franjas. Para completar o visual 'Boiadeira', ela usou chapéu e bota. "Bem conceito, porque agora tô blogueira", escreveu a artista na legenda da publicação no Instagram.