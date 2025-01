Gardênia Cavalcanti apresentará o Band Verão Rio com shows de grandes nomes da música brasileira - Divulgação

Publicado 15/01/2025 10:57 | Atualizado 15/01/2025 11:02

A apresentadora Gardênia Cavalcanti será o rosto do Band Verão Rio, um evento que promete agitar o verão carioca com música, cultura e diversão. Gravado nos dias 18, 19, 25 e 26 de janeiro, na praia de São Francisco, em Niterói, o projeto contará com uma programação musical de peso: Dudu Nobre e Xamã abrem o evento no dia 18; Dilsinho e Gustavo Mioto se apresentam no dia 19; Buchecha e Diogo Nogueira agitam o público no dia 25; e Thiago Martins e Mumuzinho encerram a festa no dia 26.

O programa será exibido nacionalmente pela Band nos dias 26 de janeiro e 2, 9 e 16 de fevereiro, às 12h.



Cultura e lazer no coração do Rio

Além dos shows, o Band Verão Rio trará um mix de conteúdos especiais, incluindo entrevistas e matérias gravadas em pontos turísticos e locais que simbolizam o espírito carioca. Em um dos destaques, Gardênia convida personalidades para explorar o interior do Cristo Redentor, proporcionando uma experiência inesquecível.



O evento também abordará tendências da estação, com foco em esportes, gastronomia e Carnaval, transformando a praia em um verdadeiro festival multicultural e gratuito.



Sobre Gardênia Cavalcanti

Nascida no sertão alagoano e criada em Paulo Afonso, na Bahia, Gardênia construiu uma sólida carreira como jornalista e apresentadora. Atualmente, está à frente do programa diário 'Vem com a Gente', na Band Rio, e assina uma coluna no jornal O DIA.



Além disso, Gardênia é madrinha de projetos sociais ligados ao Santuário Cristo Redentor e ocupa o posto de musa da escola de samba Grande Rio, onde desfila há dois anos.



Com charme, carisma e talento, Gardênia promete fazer do Band Verão Rio um evento inesquecível, unindo música e a essência vibrante do verão carioca.