Gardênia Cavalcanti e Dudu NobreDivulgação

Publicado 17/01/2025 15:19

Rio - O Band Verão Rio inicia suas gravações na praia de São Francisco, em Niterói, nos dias 18 e 19 de janeiro, trazendo atrações imperdíveis para os fãs da música brasileira. Sob o comando da apresentadora Gardênia Cavalcanti, o evento estreia com uma programação que promete aquecer o verão carioca.

No dia 18 de janeiro, o palco recebe o samba de Dudu Nobre e a energia do rapper Xamã, garantindo um início vibrante para o projeto. Já no dia 19, é a vez do romantismo de Dilsinho e dos sucessos sertanejos de Gustavo Mioto conquistarem o público.

Os shows fazem parte de uma série de atrações que serão exibidas nacionalmente pela Band nos dias 26 de janeiro e 2, 9 e 16 de fevereiro, às 12h.

Mais do que música: cultura e experiências exclusivas

Além das apresentações musicais, o Band Verão Rio contará com quadros especiais, como entrevistas e matérias gravadas em cenários icônicos do Rio de Janeiro. Em uma das atrações mais aguardadas, Gardênia levará convidados para explorar o interior do Cristo Redentor, proporcionando uma experiência única e emocionante.

O evento também abordará temas como esportes, gastronomia e Carnaval, destacando tendências e estilos de vida da estação. Tudo isso em um festival multicultural gratuito, que promete celebrar a essência do verão carioca.

Gardênia Cavalcanti: o rosto do verão na Band

Reconhecida por seu carisma e talento, Gardênia Cavalcanti traz sua experiência como apresentadora do programa Vem com a Gente, da Band Rio, para comandar o Band Verão Rio. Jornalista e empresária, Gardênia é também madrinha de ações sociais no Santuário Cristo Redentor e musa da escola de samba Grande Rio. Atualmente, está à frente do programa diário Vem com a Gente, na Band Rio, e assina uma coluna no O DIA.

O primeiro final de semana do Band Verão Rio é apenas o início de um evento que promete marcar a temporada com música, cultura e diversão.