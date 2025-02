Elenco do espetáculo ’O Bem-Amado’ - Divulgação / Victor Hugo Cecatto

Publicado 12/02/2025 05:00

Rio - Um clássico da dramaturgia está de volta aos palcos! Com Diogo Vilela no papel de Odorico Paraguaçu, candidato a prefeito de Sucupira, cidadezinha litorânea da Bahia, o espetáculo "O Bem-Amado" segue em cartaz no Teatro João Caetano, no Centro, até domingo (16), com ingressos disponíveis e a preço popular. A adaptação da obra de Dias Gomes (1922 -1999) promove reflexões políticas e sociais de maneira bem-humorada.



"Odorico foi um personagem imortalizado por Paulo Gracindo (1911-1995) e foi uma inspiração para que eu o fizesse", diz Diogo, ao relembrar o ator que deu vida ao personagem da novela - de mesmo nome da peça - que foi ao ar em 1973, na TV Globo.



"Acredito que cada um empresta algo de especial e particular quando representam uma personagem com essa grandeza. Mas não deixa de ser um desafio".

Além de Diogo, o elenco da produção conta com Ataíde Arcoverde, Chris Penna, Renata Castro Barbosa e Tadeu Mello. "Sob a direção de Marcus Alvisi, todos nós do elenco passamos por horas de ensaios juntos! Ficamos unidos. Esse espetáculo conta com excelentes atores especificamente de teatro... Está sendo uma grande alegria para mim dividir o palco com eles", comemora Diogo.



Outro motivo de celebração para o ator é a boa receptividade da peça. "Está sendo uma festa essa temporada com o público lotando todas as sessões". Para quem não ainda não teve a oportunidade de assistir a produção, ele adianta: "O público pode esperar ver um espetáculo excelente e divertido de um dos maiores dramaturgos brasileiros". Vilela também cita importância do incentivo à cultura. "Acho muito importante projetos como esse (da Funarj)... Teatro é fomento".



Vale lembrar que obra de Dias Gomes também virou filme, protagonizado por Marco Nanini, lançado em 2010. Diogo, então, opina sobre o motivo da obra atravessar gerações. "Talvez o sucesso venha da contemporaneidade do texto! O público se identifica".

Mais trabalhos e projetos futuros



Com uma vasta carreira nos palcos ao integrar o elenco de espetáculos como "O Pagador de Promessas", "Cauby, uma Paixão" - em mais de uma temporada - e "A Verdade", Diogo declara: "Sou um ator de teatro".

Prova disso, é que ele pretende continuar se dedicando ao tablado com o "O Bem Amado" e já pensa em outros trabalhos. "Continuar com esse espetáculo até onde puder ir com ele e fazer outros depois dele. O teatro é muito generoso e nos dá várias oportunidades. Fico apenas aguardando qual será a próxima".

O artista, por fim, destaca a sua versatilidade em outros formatos, já que possui um currículo multifacetado do drama à comédia, incluindo filmes como "O Auto da Compadecida (1999) e "Não Tem Volta" (2022), além de integrar o elenco dos seriados humorísticos "Os Normais" (2002 - 2003) e "Toma Lá Dá Cá" (2007 - 2009), da TV Globo. Sua última atuação em um folhetim - na mesma emissora - aconteceu em 2021, ao dar vida ao personagem Felizardo Barbosa, em "Aquele Beijo". "Atuo em vários outros segmentos artísticos".



Serviço:

"O Bem-Amado"

Sexta-feira, às 19h, sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro João Caetano

Endereço: Praça Tiradentes, S/N – Centro – Rio de Janeiro - RJ

Preço R$ 5,00 (inteira) / R$ 2,50 (meia)

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa