Disney disponibilizou novo trailer de ’Moana 2’ - Divulgação/Disney

Disney disponibilizou novo trailer de ’Moana 2’Divulgação/Disney

Publicado 26/02/2025 07:43

Rio - A sequência de uma das queridinhas da Disney está perto de estrear no streaming. Nesta terça-feira (25), o serviço de streaming da gigante norte-americana informou que "Moana 2" estará disponível na plataforma Disney+ a partir de 12 de março.

fotogaleria

Na continuação do fenômeno lançado em 2016, Moana e Maui se reencontram após três anos para uma nova jornada com um grupo improvável de marujos. Após receber um chamado de seus ancestrais, a jovem, agora mais experiente, parte em uma viagem nos mares distantes da Oceania, desbravando águas perigosas, rumo a uma aventura diferente de todas as que já viveu.

Provando ser um dos maiores sucessos da Disney, "Moana 2" arrecadou mais de US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,7 bilhões, em bilheterias mundiais desde sua estreia, em 28 de novembro. Nos Estados Unidos, o filme se tornou a maior estreia do estúdio e quebrou recordes de bilheteria, superando a primeira produção.