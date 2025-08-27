’Monstro: A História de Ed Gein’ chegará em outubro na Netflix - Netflix

’Monstro: A História de Ed Gein’ chegará em outubro na NetflixNetflix

Publicado 27/08/2025 20:33

Rio - Depois de trazer Jeffrey Dahmer e os irmãos Menendez para a Netflix, Ryan Murphy e Ian Brennan agora mergulharão na história do assassino e ladrão de cadáveres Ed Gein, responsável por inspirar alguns dos maiores filmes de terror, na nova temporada de "Monstro".

fotogaleria

Com estreia prevista para 3 de outubro, "Monstro: A História de Ed Gein" promete ser a temporada mais assustadora até o momento. Os novos episódios contarão como um homem aparentemente simples de Plainfield, Wisconsin, tornou-se o mais singular dos monstros da história.

Assassino em série, ladrão de túmulos e psicopata: Ed Gein vivia silenciosamente em uma fazenda decadente, onde escondia uma casa dos horrores tão macabra que redefiniria o pesadelo americano. Na década de 1950, Gein assombrava os campos congelados da zona rural de Wisconsin, matando e profanando os corpos de várias mulheres.

Movido pelo isolamento, psicose e uma obsessão doentia pela mãe, os crimes perversos de Gein deram origem a um novo tipo de monstro em Hollywood. Ele inspirou alguns dos maiores clássicos do terror, como "O Silêncio dos Inocentes", "Psicose" e "O Massacre da Serra Elétrica".

A terceira temporada de Monster terá Charlie Hunnam como Ed Gein; Suzanna Son como Adeline Watkins; Tom Hollander em papel ainda não revelado; Laurie Metcalf como Augusta Gein; Vicky Krieps como Ilse Koch; Olivia Williams como Alma Reville; Joey Pollari como Anthony Perkins; Tyler Jacob Moore como o xerife Schley; Charlie Hall como o delegado Worden; Will Brill como Tobe Hooper; Mimi Kennedy como a Dra. Mildred Newman; Robin Weigert como Enid Watkins; e Lesley Manville como Bernice Worden.