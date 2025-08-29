Sabrina Carpenter lançou seu primeiro álbum em 2015Reprodução / Instagram
Sabrina Carpenter lança álbum 'Man's Best Friend' e clipe inédito; assista
Este é o sétimo disco da cantora, que estourou em 2024 com a música 'Espresso'
Alice Wegmann faz primeira aparição pública com novo namorado
Os dois foram flagrados juntos em junho
Zezé Di Camargo e Graciele vão à Festa do Peão de Barretos em carrão avaliado em R$ 1,6 milhão
Sertanejo chegou ao evento dirigindo uma Tesla Cybertruck
Filho de Luciana Gimenez volta a detonar Can Yaman e Michele Marrone: 'Dois idiotas'
Vídeo em que Lucas aparece desconfortável entre os atores durante desfile da Dolce & Gabbana viralizou outra vez; confira
Emocionada, Tatá Werneck relembra ajuda do pai para sair de relação tóxica
Apresentadora deu detalhes da situação durante o 'Lady Night'
Humberto Carrão faz aniversário e recebe homenagens de atores da novela 'Vale Tudo'
Intérprete de Afonso Roitman no folhetim da TV Globo completou 34 anos, nesta quinta-feira (28)
