Sabrina Carpenter lançou seu primeiro álbum em 2015Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2025 11:11

Sabrina Carpenter lançou nesta sexta-feira (29), o seu novo álbum: "Man's Best Friend". Com 12 faixas, das quais oito possuem letras explícitas, ela também revelou um clipe para a música "Tears".

"Manchild", faixa que abre o disco, já havia sido lançada cerca de dois meses atrás e conta com mais de 70 milhões de visualizações no YouTube.

O disco segue uma estética parecida com seu último lançamento, "Short n' Sweet", que completou um ano em 23 de agosto.

Man's Best Friend é o sétimo álbum de estúdio da cantora, que estourou com "Espresso". A música viralizou e é seu clipe mais assistido, com mais de 460 milhões de visualizações no YouTube. A cantora pop também tem hits como "Feather", "Taste" e "Please Please Please".

"Taste", outro sucesso, chamou a atenção por trazer no clipe a atriz Jenna Ortega, de Wandinha. O vídeo conta com referência a rumores sobre um suposto triângulo amoroso entre Sabrina, Camila Cabello e Shawn Mendes.

Nas redes sociais, internautas destacaram as letras explícitas e a representação do universo sexual feminino.

Sabrina Carpenter no Brasil em 2026

Além do lançamento do álbum, a novidade é que Sabrina Carpenter será uma das headliners do Lollapalooza 2026, aqui no Brasil. Junto de Chappell Roan, Doechii, Deftones e Tyler, The Creator, ela foi anunciada nessa quinta-feira, 28, para o festival que ocorrerá em março do ano seguinte. Veja o line-up completo.

Além das músicas: ela é ex-Disney e esteve em produções como Girl Meets World, spin-off de "Boy Meets World", e "Tall Girl".

Seu primeiro álbum, "Can't Blame a Girl For Trying", foi lançado em 2015. Ela também ficou conhecida por abrir shows de Taylor Swift durante a "The Eras Tour".