Tatá Werneck - Reprodução de vídeo

Tatá WerneckReprodução de vídeo

Publicado 29/08/2025 09:21

Rio - Tatá Werneck, de 42 anos, contou que já teve a ajuda do pai, Alberto Arguelhes, para sair de um relacionamento abusivo. A revelação foi feita durante o quadro "Pai Rico, Pai Presente", do "Lady Night", comandado por ela, no Multishow. Emocionada, a apresentadora explicou como foi o ocorrido.

"Agora eu vou falar uma coisa aqui fofa. Eu já vivi uma relação tóxica. O meu pai terminou a relação por mim, porque eu não conseguia sair", afirmou Tatá, nesta quarta-feira (27).

"É verdade. Eu não conseguia sair de uma relação abusiva que eu vivi e o meu pai terminou uma relação por mim. Ele falou [pro meu namorado]: ‘Você vai entender que essa mulher tem pai’. Juro", completou.

Assista: