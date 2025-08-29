Nirah é eliminada do ’Estrela da Casa’Reprodução de vídeo / TV Globo
Nirah é a primeira eliminada do 'Estrela da Casa': 'Coração bem tranquilo'
Cantora recebeu nota 8,29 do público
Manuela Dias responde após críticas de Taís Araújo sobre rumo de Raquel em 'Vale Tudo'
Autora comentou repercussão do folhetim enquanto atriz manifesta frustração com trajetória da protagonista
'Êta Mundo Melhor!': Anabela enfrenta crise de surdez e quase é atropelada
Menina foge de casa para procurar Celso e vive situação de risco
'Dona de Mim': Jaques é intimado e enfrenta confronto da delegada
Personagem de Marcello Novaes se torna alvo da investigação sobre a morte de Abel
Ex-BBB Beatriz Reis ganha novo quadro no 'Encontro'
Apresentadora estreia o 'Vai Danada!' com foco em empreendedorismo e soluções criativas para negócios
Ana Clara arma estratégia envolvendo Leonardo em 'Vale Tudo'
Personagem revela planos ousados para o futuro ao lado do herdeiro mantido em segredo por Odete Roitman