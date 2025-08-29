Nirah é eliminada do ’Estrela da Casa’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Nirah é eliminada do ’Estrela da Casa’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 29/08/2025 07:37

Rio - Representante do tecnomelody, Nirah, de 30 anos, foi a primeira eliminada do "Estrela da Casa", da TV Globo. A cantora recebeu uma das menores notas do público no 1º Festival da temporada, 8,29, e se despediu do reality musical, apresentado por Ana Clara, na noite desta quinta-feira (28).

No palco, Nirah falou sobre a experiência de participar do programa. "Foi uma semana bem difícil, tive problemas com a voz, fiquei rouca. Pela euforia mesmo, nós falamos muito, gritamos, fizemos festa com o (Michel) Teló, nos emocionamos muito. Mas foi maravilhoso. Eu coloquei isso na minha cabeça, no meu coração, que todo esse processo até aqui foi maravilhoso, uma experiência incrível. Só de você entrar na casa, ser selecionado, você já é um vencedor. Estou muito feliz, com o coração bem tranquilo, porque são pessoas gigantes que estão ali", afirmou Nira.

No festival, Nirah cantou a música K.O, de Pabllo Vittar, e obteve a nota 8,29 do público, seguida de Bea (8,52) e Biahh Cavalcante (8,54). O júri convidado, formado por Dinho Ouro Preto, Fafá de Belém e Pretinho da Serrinha, decidiu salvar Beah da berlinda. Com a menor nota Nirah foi eliminada.

Ela, no entanto, recebeu um convite especial de Fafá de Belém: cantar no Sarau da Varanda, iniciativa que valoriza a cultura em torno do Círio de Nazaré. "Em breve estaremos juntas", afirmou Fafá, durante o "Palco Estrela da Casa", comandado por Lucas Lima no Globoplay.