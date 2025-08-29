Gaby Amarantos lança ’Rock Doido’ e agita a web - Reprodução / Instagram

Gaby Amarantos lança ’Rock Doido’ e agita a webReprodução / Instagram

Publicado 29/08/2025 14:23

Rio - Gaby Amarantos lançou seu novo projeto audiovisual e deixou os internautas chocados. Nesta sexta-feira (29), a cantora disponibilizou o álbum "Rock Doido", que conta com as participações de Viviane Batidão, Lauana Prado, Gang do Eletro e MC Dourado, nas principais plataformas de áudio.

fotogaleria

Gravado inteiramente em plano sequência, que é quando a cena é filmada em uma única tomada, sem cortes, "Rock Doido (O Filme)" tem mais de 20 minutos do puro suco da periferia de Belém do Pará.

"Este filme nasceu do sonho coletivo de aproximadamente 250 pessoas que acreditam, com toda a força, no poder transformador da cultura nortista e no talento que pulsa no audiovisual paraense. Foi registrado no dia 13 de agosto de 2025, em um plano sequência arrebatador de aproximadamente 25 minutos, inteiramente gravado com um aparelho celular", explica a descrição do filme.

"O cenário escolhido não poderia ser mais simbólico: a periferia de Belém do Pará, no histórico Bairro da Condor, que se tornou palco de poesia, resistência e verdade. Cada imagem carrega o suor, a coragem e a sensibilidade de uma equipe que fez do impossível um gesto de arte e do cotidiano um ato de eternidade", finaliza.

O álbum "Rock Doido" chega às plataformas digitais com 22 faixas: "Essa Noite Eu Vou Pro Rock", "Arrume-se Comigo", "Short Beira C*", "Mamãe Mandou", "Te Amo Fud*d* (feat. Viviane Batidão)", "Não Vou Chorar (feat. Lauana Prado)", "Interlúdio Égua Mana", "Dá-lhe Sal", "Tumbalatum (feat. Gang do Eletro)", "Viciada Em Seduzir", "Eu Tô Solteira", "Foguinho", "Abraço", "Interlúdio Rock Doido", "Crina Negra", "Bbbbbbb", "Cerveja Voadora (feat. Mc Dourado)", "Parararurau", "Bonito Feio", "Carregador De Aparelhagem", "Rock Doido É Meu Lugar" e "Deixa".

No X, antigo Twitter, o nome da cantora chegou a entrar para a lista de mais comentados na rede social. Os internautas foram à loucura com o lançamento e elogiaram a cultura nortista apresentada por Amarantos.

"Acho que em outra vida devo ter sido paraense. Gaby Amarantos me fez me reconectar com as raízes que eu não sabia que existiam. 'Rock Doido' é um álbum repleto de ancestralidade. Saudades de aparelhagens que nunca vivi", disse um perfil. "A Gaby Amarantos meteu 25 minutos de plano sequência e é uma das coisas mais divertidas que eu já vi. Adorei isso", revelou outro.