Patrícia Abravanel comanda o Topa Tudo Por Dinheiro no SBT - Gabriel Cardoso/SBT

Publicado 29/08/2025 14:14

Rio – Um dos maiores sucessos da TV brasileira nos anos 90, o “Topa Tudo por Dinheiro” retorna à telinha neste domingo (31), dentro do Programa Silvio Santos, em celebração ao aniversário de 44 anos do SBT.

Exibido originalmente entre 1991 e 2001, o quadro marcou época ao desafiar participantes a aceitarem situações inusitadas em troca de prêmios em dinheiro. Agora, a atração ganha nova vida sob o comando de Patrícia Abravanel, mantendo o espírito irreverente e divertido que fez história.

Entre as gincanas que estarão de volta estão a clássica “Esteira Puxa-Puxa”, além de brincadeiras como “Xampu de Ovo”, “Sim ou Não”, “Jogo dos Dados” e “Jogo do Dominó”. As famosas “Câmeras Escondidas” também prometem arrancar risadas já na estreia, com uma pegadinha especial nos camarins.



Um clássico da TV brasileira



O formato nasceu em 1991 a partir da fusão de dois programas anteriores — “Topa Tudo” (1982) e “Tudo por Dinheiro” (1986–1989). O resultado foi um dos maiores trunfos de Silvio Santos (1930–2024), que durante uma década dominou os domingos com jogos no palco, participação da plateia, atrações musicais e, claro, as inesquecíveis pegadinhas.



O programa rendeu momentos que entraram para a memória afetiva do público, como quando Silvio caiu em um tanque de água ou escorregou na “Esteira Puxa-Puxa”. Quadros como “Você Me Conhece”, “Jogo da Memória do SBT”, “Painel do Tudo” e as brincadeiras da “Gaveta da Bolinha ou Cobrinha”, “Marteladas” e “Latinhas com Moedas ou Choque” também ajudaram a consolidar o sucesso.



Outro símbolo imortalizado no palco foram os aviõezinhos de dinheiro lançados por Silvio ao auditório, sempre acompanhados do bordão: “Quem quer dinheiro?”.



O “Topa Tudo por Dinheiro” saiu do ar em 2001 para dar lugar à “Casa dos Artistas”.



A volta em 2025



Mais de duas décadas depois, a atração retorna em versão especial conduzida por Patrícia Abravanel, que tem resgatado os principais sucessos do pai no "Programa Silvio Santos". Nos últimos programas, o dominical já reviveu formatos como “Qual É a Música”, “Show de Calouros”, “Show do Milhão” e “Porta da Esperança”, além de outros clássicos do canal.



O "Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel" vai ao ar todos os domingos, às 19h, no SBT.