Patrícia Abravanel comanda o Topa Tudo Por Dinheiro no SBTGabriel Cardoso/SBT
Exibido originalmente entre 1991 e 2001, o quadro marcou época ao desafiar participantes a aceitarem situações inusitadas em troca de prêmios em dinheiro. Agora, a atração ganha nova vida sob o comando de Patrícia Abravanel, mantendo o espírito irreverente e divertido que fez história.
Um clássico da TV brasileira
O formato nasceu em 1991 a partir da fusão de dois programas anteriores — “Topa Tudo” (1982) e “Tudo por Dinheiro” (1986–1989). O resultado foi um dos maiores trunfos de Silvio Santos (1930–2024), que durante uma década dominou os domingos com jogos no palco, participação da plateia, atrações musicais e, claro, as inesquecíveis pegadinhas.
O programa rendeu momentos que entraram para a memória afetiva do público, como quando Silvio caiu em um tanque de água ou escorregou na “Esteira Puxa-Puxa”. Quadros como “Você Me Conhece”, “Jogo da Memória do SBT”, “Painel do Tudo” e as brincadeiras da “Gaveta da Bolinha ou Cobrinha”, “Marteladas” e “Latinhas com Moedas ou Choque” também ajudaram a consolidar o sucesso.
Outro símbolo imortalizado no palco foram os aviõezinhos de dinheiro lançados por Silvio ao auditório, sempre acompanhados do bordão: “Quem quer dinheiro?”.
O “Topa Tudo por Dinheiro” saiu do ar em 2001 para dar lugar à “Casa dos Artistas”.
A volta em 2025
Mais de duas décadas depois, a atração retorna em versão especial conduzida por Patrícia Abravanel, que tem resgatado os principais sucessos do pai no "Programa Silvio Santos". Nos últimos programas, o dominical já reviveu formatos como “Qual É a Música”, “Show de Calouros”, “Show do Milhão” e “Porta da Esperança”, além de outros clássicos do canal.
O "Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel" vai ao ar todos os domingos, às 19h, no SBT.
