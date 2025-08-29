Cláudia Ribeiro, carioca de 31 anos, faz sucesso como sósia da cantora Anitta em uma plataforma de conteúdo adultoDivulgação
Natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Cláudia diz que sua trajetória vai além da imagem parecida com a estrela pop. Segundo ela, a autenticidade, o carisma e a sensualidade também remetem ao que a cantora transmite nos palcos.
"Ser sósia da Anitta é viver intensamente entre a arte e a representação. É carregar a energia, o carisma e a sensualidade que a cantora transmite, mas com meu próprio brilho e autenticidade. No palco, quero ser a conexão entre fantasia e realidade, levando o público a sentir como se estivesse diante da verdadeira estrela — mas com a minha identidade única. É um trabalho que exige entrega, presença de palco, dedicação à imagem e, acima de tudo, paixão por transformar cada show em uma experiência inesquecível. Quero conhecê-la pessoalmente, é meu sonho", disse.
Nas redes sociais, Cláudia publica ensaios sensuais e conteúdos que exploram a semelhança com a artista. A modelo revela ainda que é frequentemente confundida com a cantora em locais públicos.
"Sempre me pedem fotos nos lugares onde frequento, daí eu falo que sou apenas um sósia da Anitta, mas me pedem mais para tirar fotos ou fazer vídeos mandando beijos e abraços para amigos e filhos. Acho bem legal o carinho do público com tudo que se relaciona a Anitta", afirma.
