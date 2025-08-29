Estela ( Larissa Manoela ) - Fabio Rocha/TVGlobo

Publicado 29/08/2025 17:24 | Atualizado 29/08/2025 17:45

Rio - Anabela (Isabelly Carvalho) insiste em rever Celso (Rainer Cadete) e decide ir sozinha até a fábrica de biscoitos Policarpo. A menina já havia dito à irmã, Estela (Larissa Manoela), que não aceita o fim do relacionamento dos dois. Durante o trajeto, Anabela sofre uma crise de surdez e quase é atingida por um bonde. O risco só não se concretiza porque Aladin (Vicente Alvite) percebe a situação e consegue ajudá-la a tempo.



Ao perceber que Anabela fugiu, Estela se desespera e vai até a fábrica em busca de informações. Celso afirma que não sabe do paradeiro da menina, mas decide acompanhar a enfermeira na busca pelas ruas da cidade.

Enquanto procuram por Anabela, Ernesto (Eriberto Leão) cruza com a menina e Aladin. O vilão reage ao encontro e dispara: "Ora se não é uma das pestinhas de Zulma perambulando à essa hora pela rua! Mas essa menina bonita eu não conheço."



Nesse instante, Estela flagra a cena e se depara com Ernesto frente a frente. O encontro provoca nela uma crise de ansiedade. "Não pode ser! Não pode ser...", diz a enfermeira em choque.



Celso tenta acalmá-la e questiona: "Estela?! Você está bem?"