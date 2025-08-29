Deco agride Filipa - TV Globo

Publicado 29/08/2025 15:11 | Atualizado 29/08/2025 15:13

Rio - Os próximos capítulos de "Dona de Mim" prometem momentos intensos. Nina (Flora Camolese) enfrentará Deco (José Maria Brion) depois de se apoderar de uma mercadoria ilegal do português. Inconformado, ele perseguirá a jovem pela mansão dos Boaz.

Durante a discussão, Deco cobrará explicações: "Ai, Nina! Achas que podes me enganar? Nina! Nina! Cadê as minhas coisas? Não estou a brincar. Você achou alguma coisa na maleta?”, questionará ele. "Achei, você quer?”, responderá ela, em tom provocativo.

"Nina, eu não quero problemas. Devolve o que é meu", insistirá o português. "Se eu gritar vai ser pior. É só pedir direito e eu te entrego o que você veio buscar", dirá a jovem.



Filipa tenta proteger a filha



A perseguição avançará pelos corredores até que Nina conseguirá se trancar em um quarto. Deco começará a esmurrar a porta, chamando a atenção de Filipa (Cláudia Abreu) e Jaques (Marcello Novaes).



"Deixa minha filha em paz!", gritará Filipa ao se jogar contra o agressor. Deco reagirá violentamente, jogando o corpo da mãe de Nina contra a parede. Filipa cairá, baterá a cabeça e desmaiará diante da filha.



No meio do tumulto, Jaques surgirá armado — mas com uma réplica. Ele enfrentará Deco em luta corporal. Nina tentará intervir, e, durante o embate, o português perderá o equilíbrio e cairá da varanda da mansão. "Deco!", gritará Nina ao presenciar a queda.