Durante a discussão, Deco cobrará explicações: "Ai, Nina! Achas que podes me enganar? Nina! Nina! Cadê as minhas coisas? Não estou a brincar. Você achou alguma coisa na maleta?”, questionará ele. "Achei, você quer?”, responderá ela, em tom provocativo.
Filipa tenta proteger a filha
A perseguição avançará pelos corredores até que Nina conseguirá se trancar em um quarto. Deco começará a esmurrar a porta, chamando a atenção de Filipa (Cláudia Abreu) e Jaques (Marcello Novaes).
"Deixa minha filha em paz!", gritará Filipa ao se jogar contra o agressor. Deco reagirá violentamente, jogando o corpo da mãe de Nina contra a parede. Filipa cairá, baterá a cabeça e desmaiará diante da filha.
No meio do tumulto, Jaques surgirá armado — mas com uma réplica. Ele enfrentará Deco em luta corporal. Nina tentará intervir, e, durante o embate, o português perderá o equilíbrio e cairá da varanda da mansão. "Deco!", gritará Nina ao presenciar a queda.
