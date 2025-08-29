Felizmente, Anne Hathaway não se machucou no tomboReprodução / Redes Sociais
August 28, 2025
Agora você pode ler esta notícia off-line
Felizmente, Anne Hathaway não se machucou no tomboReprodução / Redes Sociais
August 28, 2025
Vídeo! Anne Hathaway leva tombo de escada nas gravações de 'O Diabo Veste Prada 2'
Atriz reagiu com bom humor e relembrou da queda que sofreu em 'O Diário da Princesa'
Leandro Hassum mostra filha se divertindo com carrinho motorizado da neta
Comediante gravou Pietra brincando e divulgou para os internautas
Dira Paes posa com Sophie Charlotte nos bastidores de 'Três Graças'
Atrizes viveram mãe e filha no folhetim escrito por Aguinaldo Silva
Isis Valverde aproveita passeio de barco em Veneza, na Itália
Atriz chamou atenção pelo look em preto durante viagem pela Europa
'Vale Tudo': Ana Clara se casa com Leonardo e enfrenta Odete Roitman
Vilã descobre união inesperada e ouve ameaça direta da nova nora
Lucas Lima brinca ao pegar mesmo voo que Tony Ramos, Miguel Falabella e Nicole Bahls
'Se cair, eu nem sou citado na matéria', afirmou o cantor
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.