Felizmente, Anne Hathaway não se machucou no tomboReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/08/2025 20:46

Rio - Anne Hathaway protagonizou uma cena e tanto durante as gravações do longa "O Diabo Veste Prada 2". Nesta quinta-feira (28), a atriz foi flagrada escorregando e levando um baita tombo em uma escada, chegando a quebrar o salto alto.

Vídeos, gravados de vários ângulos por pessoas que passavam pela rua, rapidamente viralizaram nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver a atriz caindo dos degraus de uma porta de entrada, mas logo levantando e reagindo com bom humor.

"Estou bem", disse ela logo depois de se levantar, enquanto recebia comemorações de quem acompanhava os bastidores da gravação. A atriz foi cercada por membros da produção após a queda, mas tudo não passou de um susto.

Em seu perfil do Instagram, Anne compartilhou o vídeo, relembrando do tombo que ela levou nas arquibancadas do filme "O Diário da Princesa" (2001). A cena ficou tão boa que o diretor decidiu mantê-la na versão final do longa.

"Vinte anos depois, ainda continuo caidinha por você", brincou ela na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas não seguraram a risada. "Cair graciosamente é definitivamente a assinatura dela", disse um perfil. "Anne, vou mandar um gel de arnica para você, viu? Deve estar toda roxa", zoou outro. "Espero que eles mantenham isso no filme, assim como em 'O Diário da Princesa'", pediu um terceiro.