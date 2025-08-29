Ana Clara se casa com LeonardoTV Globo
Depois do casamento, Ana Clara estreitará os laços com Heleninha (Paolla Oliveira) nas reuniões do AA. A amizade chamará a atenção de Odete Roitman (Debora Bloch), que rapidamente fará a conexão entre a moça e o filho escondido.
Confronto com Odete
A empresária aparecerá de surpresa no casebre e partirá para cima da jovem. "Fica longe da minha filha!! O que é que você quer atrás da Heleninha?”, questionará. Em seguida, reforçará o acordo entre as duas para que Ana Clara não se aproxime da família.
A reação da vilã mudará ao ouvir a revelação inesperada. "Acontece que a sua família agora é a minha família também. Eu me casei com o Leonardo, sogrinha", dirá Ana Clara.
Odete contestará a validade do matrimônio, lembrando que Leonardo vive com identidade falsa. No entanto, a nova esposa retrucará: "Ah, isso aí um exame de DNA resolve rapidinho. O meu marido tem direito a um terço de tudo, dona Odete".
