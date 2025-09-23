Pôster oficial do filme ’Manas’ - Divulgação

Pôster oficial do filme ’Manas’Divulgação

Publicado 23/09/2025 18:10

Rio - A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta terça-feira (23) os filmes indicados para representar o Brasil em duas tradicionais premiações espanholas: "Manas" vai concorrer a uma indicação na categoria Melhor Filme Ibero-Americano dos Prêmios Goya, marcada para fevereiro de 2026 em Barcelona.

Já na disputa por uma vaga no 31º Prêmio Cinematográfico José María Forqué, que será realizado em dezembro de 2025, na cidade de Madri, estão "Kasa Branca" e "Oeste Outra Vez".

"Manas" já venceu mais de 20 prêmios pelo mundo e é baseado em dez anos de pesquisa sobre a realidade de crianças exploradas sexualmente na Ilha de Marajó, no Pará. A produção conta a história fictícia de Marcielle (Jamilli Correa), menina de 13 anos que percebe o ambiente de abuso em que está inserida e busca ajuda.

Inspirado em uma história real, "Kasa Branca" acompanha Dé (BIg Jaum), um jovem que vive na periferia do estado do Rio de Janeiro e, quando descobre que sua avó está em fase terminal da doença de Alzheimer, conta com a ajuda de seus amigos aproveitar os últimos dias de vida com ela.

Um dos grandes vencedores do 52º Festival de Gramado. "Oeste Outra Vez" acompanha Durval (Babu Santana) e Totó (Ângelo Antônio), que vivem no sertão de Goiás e, após serem abandonados pela mesma mulher, iniciam uma guerra um contra o outro.