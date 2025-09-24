Glinda (Ariana Grande) e Elphaba (Cynthia Erivo) protagonizam embate em filme - Reprodução de vídeo

Publicado 24/09/2025 12:40

Rio - A Universal Pictures Brasil divulgou nesta quarta-feira (24) o trailer final de "Wicked: Parte 2", que chegará aos cinemas no dia 20 de novembro. Um dos grandes destaques da prévia é o embate entre as protagonistas Glinda (Ariana Grande) e Elphaba (Cynthia Erivo).

Na história, Glinda se transforma em "Glinda, a Boa" com a ajuja de Madame Morrible (Michelle Yeoh) e do Mágico (Jeff Goldblum), e se torna popular entre o povo. Enquanto isso, Elphaba (Cynthia Erivo), considerada a "Bruxa Má do Oeste", continua lutando pelos animais. Depois de um período afastadas, as personagens tem um reencontro emocionante e também vão protagonizar um duelo.

Personagens icônicos como Homem de Lata, Leão Covarde, Espantalho e Dorothy também aparecem na chamada. A intérprete de Dorothy, no entanto, foi mantida em sigilo.



Assista: