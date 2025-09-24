Glinda (Ariana Grande) e Elphaba (Cynthia Erivo) protagonizam embate em filmeReprodução de vídeo
Trailer de 'Wicked: Parte 2' mostra embate entre Glinda e Elphaba; assista
Personagens icônicos como Dorothy e Homem de Lata também aparecem nas imagens
Império Serrano começa eliminatórias para escolher samba-enredo para Carnaval 2026
São nove sambas em disputa neste sábado. Agremiação homenageará a escritora Conceição Evaristo na Avenida
Zé Felipe e Ana Castela aparecem juntos em barzinho e detalhe chama atenção
Luan Pereira compartilhou um vídeo da resenha no Instagram Stories
A Fazenda 17: Peoas protagonizam barracos após formação da roça: 'Burra'
Rayane e Carol, Martina e Tàmires se desentenderam na sede do reality rural
Cissa Guimarães homenageia filho, que faria 34 anos: 'Meu anjo'
Famosos reagem à publicação: 'Amor eterno'
Imperatriz divulga gravação do samba-enredo de 2026; confira!
Enredo homenageia o cantor Ney Matogrosso