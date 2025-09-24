Martina e Tàmires brigam em 'A Fazenda'Reprodução de vídeo / Record
A Fazenda 17: Peoas protagonizam barracos após formação da roça: 'Burra'
Rayane e Carol, Martina e Tàmires se desentenderam na sede do reality rural
'A Fazenda 17' muda regra e infiltrados seguem no jogo; entenda
Público votou para que Carol Lekker e Matheus Martins pudessem continuar no reality
A Fazenda 17: Carol Lekker, Fabiano, Dudu Camargo e Gabily estão na primeira roça
Um dos peões poderá escapar da berlinda caso vença a prova do fazendeiro
TV Globo divulga primeira chamada de 'Três Graças', confira
Folhetim de Aguinaldo Silva vai substituir 'Vale Tudo' a partir de 20 de outubro
'Vale Tudo': Afonso reage bem ao tratamento contra o câncer
Personagem havia cogitado abandonar o processo médico para priorizar tempo com a família
Giovanna Lancellotti comove a web em cena de abuso em 'Dona de Mim'
Atriz foi elogiada pela entrega na sequência traumática para Kami