Martina e Tàmires brigam em 'A Fazenda'Reprodução de vídeo / Record

Publicado 24/09/2025 11:15

Rio - Fogo no feno! Os ânimos ficaram exaltados depois da formação da primeira roça em "A Fazenda 17", da Record, na noite desta terça-feira (23). Ao chegarem na sede, Rayane Figliuzzi, Carol Lekke, Martina Sanzi e Tàmires Assîs protagonizaram grandes barracos.

Na atração ao vivo, Tàmires votou na mesma pessoa que Saory - em Gaby - e salvou a Yoná da roça. Por este motivo, Martina acusou a peoa de falsa e a briga se estendeu na sede, com direito a vários xingamentos. "Songamonga. Burra, burra, burra!", disparou a ex-De Férias com Ex.

"Não vem se meter comigo, não, sua lesa. Rodada de reality!", rebateu a manauara."E daí? Por isso que eu estou aqui. Tu tá aqui por quê? Tu é a deusa que dita as regras aqui, quem entra e quem sai? Tu tá aqui porque é ex de fulaninho, né? Se enxerga, você é uma songamonga", disparou Martina, se referindo a Davi Brito, campeão do "BBB 24".

As duas continuaram com o barraco: "Invejosa, invejosa!", provocou Tàmires. "De quê? Olha para mim, mulher! E ainda é falsa, não tem palavra", rebateu a gaúcha. "Idiota, ridícula, feia. Feia! Feia para caralh*. Aceita, idiota, que eu salvo quem eu quiser... Você é uma lesa. Burra, burra! Além de burra é feia pra caralh*. Invejosa, olhar de inveja, tu não tem a luz, tu é uma apagada. Ridícula", disparou a manauara. Martina retrucou: "Eu estou aqui por mérito meu. Não porque eu sou ex do fulano... Se enxerga, ex do fulano!".







Quem também discutiu foi Rayane e Carol. Elas iniciaram a briga logo pela manhã após uma conversa com outros peões por divisão de camas. Carol afirmou que só cederia sua cama se Rayane ou Michelle dormissem no chão. A namorada de Belo explicou que não sairia de sua cama porque é Fazendeira e por isso tem muito trabalho para cuidar dos animais. A discussão continuou durante o programa ao vivo e depois.

Em um momento da briga, a empresária bateu palmas para debochar de Carol. "Sete dias depois de fazer alguma coisa, acha que ainda tem moral para...", disse a namorada de Belo, sendo interrompida pela rival. "Sete dias não, porque, quando eu cheguei, eu lavei 'vazia', cala a sua boca... Deixa eu te falar: eu não sou obrigada a fazer nada para você (...) porque eu não sou subordinada. Vou fazer quando eu quiser", destacou.

Confira: