Carol Lekker e Matheus Martins seguem em 'A Fazenda'Reprodução de vídeo / Record

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Após serem revelados para os outros peões, os infiltrados Carol Lekker e Matheus Martins deixariam a "Fazenda 17", da Record, nesta terça-feira (23), mas ganharam a oportunidade de seguir no jogo devido ao pedido dos internautas. Com isso, uma votação foi aberta, e 92% do público votou para que os participantes tivessem a chance de escolher se permaneceriam no reality rural em busca do prêmio de R$ 2 milhões. 
"O que vocês sabiam é que sairiam do jogo, certo? Mas olha que coisa, o Brasil acabou de votar em uma enquete. Pela decisão do público, vocês têm a opção de seguir no game. Eu quero dizer que mais de 92% deixaram vocês optarem", afirmou a apresentadora Adriane Galisteu.
Carol concordou em seguir no programa. "Ficarei aqui com muito prazer". Matheus também quis permanecer na disputa. "Com certeza eu quero seguir nesse jogo". 