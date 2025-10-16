Ator finlandês Jaakko Ohtonen, à esquerda, substitui astro de 'A Paixão de Cristo', Jim Caviezel - Reprodução / Redes sociais

Ator finlandês Jaakko Ohtonen, à esquerda, substitui astro de 'A Paixão de Cristo', Jim CaviezelReprodução / Redes sociais

Publicado 16/10/2025 08:04 | Atualizado 16/10/2025 14:16

O filme "A Ressurreição de Cristo" terá mudanças importantes no elenco principal. O ator finlandês Jaakko Ohtonen interpretará Jesus, substituindo o astro do longa original Jim Caviezel, enquanto a atriz cubana Mariela Garriga fará o papel de Maria Madalena, no lugar de Monica Bellucci. Dirigido por Mel Gibson, o longa é a sequência de "A Paixão de Cristo" (2004) e tem a previsão de estreia em 2027.

Além disso, a polonesa Kasia Smutniak substituirá Maia Morgenstern como Maria, mãe de Jesus. Já Pedro será interpretado pelo italiano Pier Luigi Pasino. As mudanças foram confirmadas pelo jornal "Variety".

Uma fonte afirmou à imprensa que as mudanças aconteceram por causa do período retratado na obra: os três dias após a crucificação de Cristo. "Fazia sentido refazer o elenco inteiro. Caso contrário, teriam que usar muitos recursos de CGI e rejuvenescimento digital, o que seria muito caro", disse, de acordo com publicação da última terça-feira (14).

As filmagens começaram na semana passada nos estúdios Cinecittà, em Roma, mas gravações também devem acontecer em cidades pequenas da Itália, como Ginosa, Gravina, Laterza e Altamura. O longa será dividido em duas partes: a primeira está programa para estrear em 26 de março de 2027, na Sexta-Feira Santa, e a parte dois, em 6 de maio de 2027, 40 dias depois.

A produção está sendo comandada por Mel Gibson, Bruce Davey e a Icon Productions, com a Lionsgate como parceira de estúdio.

"A Paixão de Cristo" é considerado um dos maiores sucessos da história do cinema, arrecadando 610 milhões de dólares mundialmente. O filme retrata as últimas 12 horas da vida de Jesus Cristo antes da crucificação.