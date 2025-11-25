Exposição sobre Michelangelo desembarca no Rio de Janeiro - Divulgação

Exposição sobre Michelangelo desembarca no Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 25/11/2025 19:31

Rio - A exposição "Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina" chega ao Rio de Janeiro na sexta-feira (28), no Centro Cultural Correios, na Região Central. A mostra é a maior já realizada no país sobre o artista e convida o visitante a mergulhar na genialidade do pintor por meio de tecnologia e experiências sensoriais.

fotogaleria

A mostra ocupa mais de mil metros quadrados e apresenta 15 salas temáticas com réplicas de esculturas, manuscritos, desenhos e ambientes imersivos que aproximam o público da dimensão humana e espiritual do artista.

"Cada ambiente foi pensado para que o visitante se sinta parte da criação, explorando desde o ateliê do mestre até a grandiosidade da Capela Sistina e a delicadeza da Pietà", afirma Felipe Pinheiro, produtor executivo do evento.

A exposição funcionará de terça a sábado, das 12h às 19h, com ingressos a partir de R$ 25. A Sala de Projeção da Pietà e a sala dedicada à Capela Sistina recriam essas obras de forma imersiva, permitindo ao público observar detalhes, pinceladas e intenções que, muitas vezes, passam despercebidas nas visitas tradicionais aos museus.

Serviço:

Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina

Local: Centro Cultural Correios

Endereço: R. Visconde de Itaboraí, 20 - Centro

Funcionamento: Terça a sábado, das 12h às 19h (última entrada às 18h)

Ingressos: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia-entrada)

Site: www.michelangelocapelasistina.com.br