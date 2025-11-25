Guilherme Arantes anuncia turnê comemorativa dos 50 anos de carreira - Divulgação

Guilherme Arantes anuncia turnê comemorativa dos 50 anos de carreira Divulgação

Publicado 25/11/2025 23:03

Rio - Guilherme Arantes se prepara para uma celebração inesquecível: a turnê "50 Anos-Luz", que marcará as cinco décadas de carreira. O início das apresentações está previsto para março de 2026, com estreia no Espaço Unimed, em São Paulo.

"São 50 anos de aprendizado, do prazer insubstituível de fazer música. E completar uma data assim, redonda, é ter vivido esse exercício de sobrevivência ao tempo, às camadas de modas e tecnologias. Por isso, eu comemoro com um álbum cheio de inéditas e uma agenda generosa, para brindar o público com o mesmo prazer que me trouxe até aqui", diz Arantes.



Dono de uma trajetória que atravessa gerações, o cantor e compositor revisitará seus maiores clássicos, entre eles "Amanhã", "Planeta Água", "Um Dia, Um Adeus" e "Cheia de Charme", em shows que unem tecnologia e emoção.



Confira a agenda de shows:



07/03 - São Paulo/SP – Espaço Unimed

14/03 - Rio de Janeiro/RJ - VIVO RIO

21/03 - Curitiba/PR - Teatro Positivo

10/04 - Fortaleza/CE - T.B.C

11/04 - Recife/PE - Teatro Guararapes

18/04 - Belo Horizonte/MG - Minascentro

25/04 – POA- Araújo Vianna

09/05 - Ribeirão Preto/SP - Multiplan Hall

15/05 – Belém- Assembleia Paraense

16/05 - Manaus/AM - Studio 5

23/05 - Brasilia/DF – Ulysses C.C

30/05 - Santos/SP - Convention Cente