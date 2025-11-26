Furacão 2000, Naldo, Tati Quebra Barraco e Bonde do Tigrão vão se aprfesentar no Camarote Nº1 - Divulgação

Furacão 2000, Naldo, Tati Quebra Barraco e Bonde do Tigrão vão se aprfesentar no Camarote Nº1Divulgação

Publicado 26/11/2025 18:00

Rio - O Camarote Nº1 voltará com o baile funk ainda maior em 2026, ano em que comemora 35 anos de Sapucaí, e reunirá nomes que fazem parte da história do gênero característico da cultura carioca.



Com shows de Furacão 2000, Bonde do Tigrão, Tati Quebra Barraco e Naldo na frisa do espaço, o evento promete fechar os desfiles do Grupo Especial na terça-feira (17/2) com chave de ouro.

Juntos, eles agitam o público presente até amanhecer. A iniciativa celebra a pluralidade da música nacional e aproxima o público das raízes culturais do Rio em uma madrugada que promete misturar nostalgia, originalidade e a energia inconfundível do funk carioca.



E não para por aí. Em 2026, o Camarote Nº1 reforça sua tradição com o retorno de Dudu Nobre, que comandará pela oitava vez a clássica Roda de Samba do Nº1. O palco também recebe novas apostas, como Leo Foguete e o Syon Trio, ampliando o mosaico musical da festa. O line-up segue o DNA do evento: exaltar artistas que conversam com o espírito carioca, em uma curadoria que já levou ao camarote nomes como Felipe Amorim, MC Daniel e até Vintage Culture.



Outra grande novidade desta edição é nos bastidores: Sabrina Sato e sua irmã, Karina Sato, agora são sócias do camarote. A apresentadora, que reinou como musa do espaço por vários anos, assume um novo papel e reforça ainda mais a identidade pop e irreverente da marca. Os convites individuais para o Camarote Nº1 já estão disponíveis para compra pelo site da Ticketmaster.