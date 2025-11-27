Estreia da quinta temporada de ’Stranger Things’ empolga fãs - Reprodução / X

Estreia da quinta temporada de 'Stranger Things' empolga fãs

Publicado 27/11/2025 07:59

Rio - A estreia da primeira parte da quinta - e última - temporada de "Stranger Things", da Netflix, na noite desta quinta-feira (26), empolgou e emocionou os fãs da série. O 'Volume 2' será lançado às 22h em 25 de dezembro, enquanto o episódio final chega a plataforma de streaming no mesmo horário, no dia 31.

Apesar do pouco tempo da estreia, os quatro episódios da produção já foram 'maratonados' por espectadores, que não pouparam elogios em comentários feitos no X, antigo Twitter. Eles, inclusive, relataram que a plataforma de streaming apresentou instabilidades devido ao grande número de acessos:

"'Stranger Things' travou a Netflix por ser a estreia mais aguardada desse ano"; 'Stranger Things' é tão gigante que travou a Netflix"; "Essa série merecia todos os prêmios que existem. Isso aqui é obra de arte pura, é f***, é impecável, sem nenhum defeito. 'Stranger Things', você é a maior obra feita pela Netflix"; "Mais uma vez 'Stranger Things' provando que é a maior série da Netflix. Eu estou simplesmente sem palavras para o que eu acabei de ver".

"Que episódios foram esses? 'Stranger Things' chegou em um nível incrível de qualidade. Os episódios estão mais eufóricos e a história está incrível". "Terminei de assistir o 'Volume 1' da última temporada de 'Stranger Things' e eu estou sem palavras para descrever o que eu acabei de assistir, não tem condições. É sem dúvidas a maior e melhor produção fictícia da história e ainda tem o 'Volume 2'" e "Eu preciso do 'Volume 2' para agora, p****. Eu não vou aguentar até o Natal".

Quinta temporada de 'Stranger Things'

A quinta temporada se passa em 1987, com a pequena cidade de Hawkins sob quarentena militar, devido a abertura dos portais para o 'Mundo Invertido'. Mesmo sob vigilância intensa, Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp), Erica (Priah Ferguson), Hopper (David Harbour), Joyce (Winona Ryder), Jonathan (Charlie Heaton), Nancy (Natalia Dyer), Steve (Joe Keery) e Robin (Maya Hawke) armam um plano para encontrar e acabar, de uma vez por todas, com o terrível Vecna (Jamie Campbell Bower).

Ao mesmo tempo, El - que está sob rotina intenso de treinamento para intensificar seu poder e vencer a grande batalha final ao lado de seus amigos - é procurada pelos militares, para ser usada, novamente, em 'experimentos científicos'. Enquanto isso, Max (Sadie Sink) continua em coma em decorrência do ataque do vilão no último episódio da temporada anterior.