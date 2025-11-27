Walério Araújo conquista o chapéu de fazendeiro - Reprodução de vídeo / Record

Publicado 27/11/2025 07:32

Rio - Walério Araújo é o fazendeiro da semana! O estilista levou a melhor contra Luiz Mesquita e Toninho Tornado, na noite desta quarta-feira (26), em "A Fazenda 17", da Record, em uma prova que envolvia agilidade e precisão, e conquistou a cobiçada coroa caipira. Com a vitória, ele escapou da roça.

A disputa foi dividida em três etapas. Em cada uma delas, os participantes precisavam olhar o pedido do "cliente", ir até a despensa, pegar os ingredientes e montar a receita em uma frigideira gigante. Caso tivesse algum item errado, o peão só poderia tirá-lo com movimentos de balanço.

Walério teve o melhor desempenho e venceu a disputa. Com isso, Luiz e Toninho se juntam a Rayane Figliuzzi, que foi vetada da prova do fazendeiro, na roça. Um deles será eliminado nesta quinta-feira (27).