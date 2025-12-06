Comédia ’Mães, O Musical’ aborda as diversas formas de maternidade - Divulgação/Edgar Machado

Publicado 06/12/2025 05:00

Rio - Um chá de bebê se transforma em uma partilha descobertas e dores no espetáculo "Mães - O Musical", estrelado por Helga Nemetik, Maria Bia, Giovana Zotti e Jéssica Ellen, em cartaz até dia 14 deste mês, no Teatro das Artes, na Gávea, Zona Sul. Na adaptação brasileira do sucesso off-Broadway, as personagens - Tina, Julia, Márcia e Dani, respectivamente - falam sobre os dilemas da maternidade com leveza e humor.

Fora dos palcos, as atrizes também percebem identificações com os temas que abordam na produção. "Falamos da maternidade através da trajetória de quatro amigas, cada uma vivendo um momento particular dessa jornada. A rede de apoio e a escuta são fundamentais nessa fase. Eu acredito que uma das coisas mais revolucionárias que existem no mundo é a amizade entre mulheres. O apoio, o carinho, a escuta e a compreensão que nascem desse encontro são profundamente curativos", afirma Maria Bia.

Helga Nemetik não teve filhos, mas buscou referências na maternidade das mulheres que a cercam. "O fato de não ser mãe me fez buscar inspiração nas minhas mães da vida. Minhas amigas que são mães vêm sempre me visitar e desabafar as dores e as delícias da maternidade. Eu sempre acolho, mas digo que não tenho como imaginar de fato o que é, pois só quem vive é quem sabe", conta.

Na vida real, Giovana Zott é mãe do jovem Luigi, de 20 anos, o que a conecta profundamente à peça. "O que ajudou foi a ideia do amor incondicional e de estabelecermos um diálogo como de amigos e parceiros. Além dessa ideia de que, como mãe, preciso ser uma guerreira infalível", destaca.

A atriz revela que o projeto também a fez revisitar sua própria relação com a mãe. "O aprendizado maior como a filha que sou é ver a tamanha importância de minha mãe e tudo que ela fez por mim e minhas duas irmãs. Sinto uma gratidão e amor infinitos, que aumentaram ainda mais fazendo essa peça".

Maria Bia não é mãe biológica, mas é madrasta de Lorenzo, de 17 anos, com quem convive desde os 8. "Sempre senti que tenho um papel ativo na educação dele. Nunca achei que eu pudesse me eximir da responsabilidade de participar da formação dessa criança, ainda que dentro dos limites, porque eu não sou a mãe", explica.

Sobre a personagem, a artista ressalta o tema que mais atravessa as mães contemporâneas. "Existe uma frase na peça que diz: 'a culpa é sempre da mãe'. É engraçada, mas real e injusta. Eu acredito que não existe fórmula, cada uma vive a sua experiência, única e irrepetível. As amigas podem aconselhar, acolher, ajudar a não romantizar...mas cada mulher vai viver o seu próprio caminho".

O musical é produzido por Claudia Raia e dirigido pelo marido dela, Jarbas Homem de Melo. A participação do casal por trás da cortina é sentida em cada detalhe da montagem. "Claudia é uma produtora muito carinhosa, cuidadosa e extremamente competente. Nos dá segurança e muito conforto no ambiente de trabalho, o que é bem raro hoje em dia. Jarbas é um diretor fenomenal, um cara que sabe muito de teatro, o que ajuda muito, pois ele também está muitas vezes no nosso lugar", observa Helga.

Giovana destaca a amizade de longa data com o diretor. "É um luxo estar com Jarbas e Claudia, que é referência de artista mulher, mãe desbravadora e incansável! Eles são amorosos, muito profissionais, cheios de amor e carinho. Me sinto privilegiada pelo prazer de trabalhar com eles", celebra.

Para Maria Bia, a resposta calorosa do público é o que confirma a força do espetáculo. A atriz conta que "Mães" tem provocado um sentimento de pertencimento em quem assiste. "As pessoas ficam enlouquecidas. Elas riem muito, se emocionam e saem felizes. Quem é mãe se identifica imediatamente. Quem não é mãe tem uma avó, tia, amiga, ou a própria mãe ali representada. As histórias atravessam todo mundo".

A recepção tem sido tão intensa que muitos espectadores voltam outras vezes, inclusive aqueles que não gostam de musicais. "Quando alguém que não é fã do gênero se apaixona, é porque o espetáculo tem algo muito especial. O feedback é sempre positivo, e uma coisa que aparece muito é a nossa unidade em cena. Me orgulho muito disso, porque teatro é exatamente essa construção coletiva", conclui a atriz.





"Mães, o Musical"

Sextas e sábados, às 20h; Domingos, às 18h

Local: Teatro das Artes

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 - Gávea

Ingressos a partir de R$ 25

Duração: 90 minutos

Classificação: Livre